Turris, si infiamma il mercato: in arrivo Franco e D’Auria

La Turris incomincia a fare sul serio in fase di calciomercato e nei prossimi giorni annuncerà gli acquisti di Daniele Franco e di Gianluca D’Auria. Per il primo si tratta della terza esperienza in maglia corallina che arriva dalla non fortunata parentesi all’Avellino a titolo definitivo. Il secondo invece arriva dopo aver giocato gli ultimi sei mesi all’Imolese nel girone B. Decisivi i contatti delle ultime ore che hanno reso possibile i due affari, con Franco che era l’uomo più richiesto dal mister Bruno Caneo sulla mediana, mentre D’Auria sarà il sostituto di Vito Leonetti.

Franco e D’Auria danno il via al mercato della Turris

Daniele Franco era l’obiettivo voluto e richiesto da Bruno Caneo per rafforzare il centrocampo dei corallini. Forte anche della voglia di ritornare dell’ex oramai l’ex Avellino, la trattativa non ha avuto intoppi. Il mediano firma un contratto biennale e diventa di nuovo la stella della squadra, che il franco “atto terzo” abbia inizio.

Gianluca D’Auria è invece il colpo a sorpresa di casa Turris, l’ala ex Imolese è il prescelto per raccogliere la pesantissima eredità di Vito Leonetti. Il classe 96’ dopo aver girato tanto nel girone B torna in Campania (è ex Juve Stabia). Anche per lui come per Franco ci sarà un contratto biennale. Il calciatore cresciuto nelle giovanili dell’Inter conta più di 150 presenze in Serie C con oltre 20 gol e 15 assist.