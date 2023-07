Al via la stagione della Turris: si inizia domani, venerdì allenamento a porte aperte

Torre del Greco – Mercoledì 19 luglio incomincerà il primo allenamento della stagione 2023/24 per la Turris. I calciatori corallini svolgeranno il primo allenamento agli ordini del tecnico Bruno Caneo, seguiti da altri due incontri per le giornate di giovedì 20 e venerdì 21 luglio.

Il raduno avrà luogo domani con le canoniche visite mediche prima di partire. Il 21 luglio è poi prevista la partenza per il ritiro a Montella (AV). Per i tifosi ci sarà solamente l’allenamento del venerdì mattina a porte aperte, al contrario dei precedenti due che saranno a porte chiuse per supporters e stampa.

Torre del Greco, via al primo allenamento della Turris

Con un comunicato diffuso sul proprio sito e i canali social, il club di Torre del Greco ha annunciato le date più importanti e tutte le istruzioni per i tifosi e per la stampa. Di seguito il testo della nota: “Domani inizia ufficialmente la stagione 2023/24 della S.S. Turris Calcio. La squadra si radunerà nel tardo pomeriggio presso lo stadio “Amerigo Liguori” per i test fisici e visite mediche”.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*



“Nei giorni mercoledì 19 e giovedì 20 luglio il gruppo svolgerà due allenamenti quotidiani mentre venerdì 21 è prevista una sola seduta d’allenamento mattutina al termine della quale la squadra si recherà a Montella. Il raduno di domani martedì 18 luglio e gli allenamenti di mercoledì 19 e giovedì 20 luglio saranno a porte chiuse. L’unica seduta open ai tifosi sarà quella della mattina di venerdì 21 luglio. Al termine della seduta pomeridiana di giovedì, la società metterà a disposizione degli organi d’informazione alcuni tesserati”.