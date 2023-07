Un anziano di 87 anni è morto a Torre del Greco probabilmente per il forte caldo: l’uomo si trovava al mare in via Litoranea quando è stato colto da un malore

Anziano morto in Litoranea, il caldo è stato letale

Probabilmente è stato il caldo ad avergli tolto la vita: un uomo di 87 anni che questa mattina, 20 luglio, si era recato al mare in cerca di refrigerio in queste caldissime giornate con temperature di diversi gradi sopra la media del periodo.

L’uomo era nello specchio d’acqua antistante il Lido La Conchiglia di via Litoranea, quando si è sentito male. Probabilmente un infarto, favorito dalle alte temperature. Un’anomalia climatica sulla quale la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta caldo fino a sabato 22 luglio.

A prestare i primissimi soccorsi, proprio il personale del lido che ha aiutato l’uomo per il quale purtroppo non c’è stato nulla da fare. Si è reso inutile anche l’arrivo dell’ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha soltanto potuto constatare il decesso.

Nessun punto di primo soccorso sulla Litoranea affollata

La tragedia dell’87enne richiama l’annosa necessità di avere in via Litoranea un presidio fisso di primo soccorso con personale specializzato, soprattutto nel periodo estivo che vede un forte afflusso di persone nella zona. Una necessità ribadita dagli avventori dei lidi, ma anche dagli stessi residenti. Purtroppo non sono stati rari, negli scorsi anni, anche i casi di incidenti registrati sulle spiagge ed in acqua, malori legati ad indigestioni, piccole fratture, fino ad arrivare ai più gravi casi, come quello odierno, che ha purtroppo visto la morte dell’anziano.

I rischi legati alla salute sono esponenzialmente maggiori in queste giornate di forte caldo: ne sono testimoni i numeri degli accessi ai pronto soccorso per malori legati al clima torrido, che ha i suoi effetti peggiori proprio sulle persone anziane.