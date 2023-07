VIDEO/ La Turris presenta Franco, il filmato sui social: “Bentornato Prof”

La Turris, dopo aver pubblicato un comunicato nei giorni scorsi, ha ufficializzato Daniele Franco con un simpatico video pubblicato sui social. Il gioco è legato al soprannome del calciatore, “il prof”, dato proprio dai tifosi corallini al calciatore. Detto fatto, Franco si trasforma in professore tra i banchi di scuola prima di esserlo anche al centro del campo come sempre ha dimostrato in quel di Torre del Greco.

Daniele Franco e la Turris, un amore mai tramontato

Daniele Franco è uno dei fedelissimi della Turris del presidente Colantonio. È anche oramai l’unico giocatore insieme a Stefano Esempio del blocco che ha portato i corallini in Serie C nel 2020. Cresciuto sotto le gesta di Franco Fabiano il centrocampista scuola campana si è coronato una volta salito in Serie C, dimostrando tutta la sua classe e superiorità nell’annata 2020/21 e soprattutto nella stagione successiva, quando Bruno Caneo l’ha messo al centro del progetto facendogli esprimere il miglior calcio. Dalla sua Franco è uno dei migliori mancini della Serie C, che gli hanno conferito la nomina tra i migliori centrocampisti del Girone C.

Nell’estate del 2022 ha sposato il progetto Avellino ma a causa della confusione generale in Irpinia, tra calciatori e tifosi scontenti, la presidenza contro gli ultras e una guida tecnica cambiata nel corso della stagione, Daniele non ha trovato serenità e a gennaio ha preferito tornare alla Turris in prestito. Per poi firmare di nuovo con i corallini la settimana scorsa un contratto biennale che lo lega definitivamente alla squadra che lo ha reso grande.

