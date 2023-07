Turris, finisce l’avventura di Longo. Presentati 3 nuovi acquisti: chi sono

La Turris continua a muoversi sul mercato e dopo aver ufficializzato gli acquisti di Esempio, Maestrelli e Burgio pensa anche alle cessioni. Il primo sacrificato sarà Salvatore Longo: l’attaccante dei corallini lascerà Torre del Greco dopo due stagioni visto che il calciatore non è più un under e la Turris ha intenzione di voler prendere un vice Maniero che possa contribuire al minutaggio.

Longo saluta la Turris

Sulle tracce dell’attaccante ex giovanile della Fiorentina ci sono il Renate e l’Albinoleffe e in questo testa a testa sembra essere uscita vincitrice la squadra di Bergamo, pronta ad accogliere la prima punta nelle prossime ore, massimo un paio di giorni. Longo nell’ultima stagione ha notevolmente migliorato il suo modo di giocare diventando spesso il “dodicesimo uomo”, se non alcune volte impiegato direttamente nell’undici iniziale con discreto successo. Lascia dunque Torre del Greco dopo due stagioni con un bottino di 3 gol e 4 assist in 54 apparizioni.

Il tris di ufficialità con Esempio, Maestrelli e Burgio

Di Stefano Esempio avevamo parlato molto negli ultimi giorni, anticipandovi l’ufficialità. Il difensore torna a Torre del Greco per essere il jolly di Caneo grazie alla sua ottima abilità nel poter giocare sia sulla linea difensiva che sulla fascia nel 3-4-3 del tecnico sardo. Maestrelli e Burgio invece sono due colpi in chiave under. Il primo è un difensore diventato uno dei simboli della primavera del Frosinone. Il secondo invece è un centrocampista ex Monterosi, cresciuto nella giovanile dell’Inter e sarà l’uomo designato (almeno per ora) per far rifiatare Franco.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*



I tre hanno tutti quanti rilasciato delle parole di presentazione all’unisono rivelandosi contenti della scelta di aggregarsi alla Turris. Emozione particolare per Stefano Esempio che è sempre stato coccolato dalla tifoseria locale nella sua passata avventura da under e torna ad essere uno dei pilastri nella squadra, abilità che gli è sempre riuscita malgrado la giovane età.