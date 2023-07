La Turris saluta Antonio Vitiello: il terzino passa al Sorrento

La Turris cede un altro giocatore, si tratta di Antonio Vitiello. Il terzino arrivato a Torre del Greco la scorsa estate saluta i corallini per accasarsi al Sorrento a titolo definitivo. Per il calciatore una parentesi alla Turris non del tutto fortunata con 18 presenze complessive, nessun gol o assist e due ammonizioni. Con Gaetano Fontana erano già diminuiti i suoi minuti in campo e per il neo tecnico Bruno Caneo il terzino di Torre Annunziata non era il giocatore con le giuste caratteristiche per il suo 3-4-3.

Il comunicato della Turris sulla cessione di Vitiello

Questa è invece la nota ufficiale del club corallino che annuncia così l’addio del terzino campano dai corallini. Ecco il comunicato: “La S.S. Turris Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo il difensore Antonio Vitiello al Sorrento Calcio 1945. La Società ringrazia Antonio per il lavoro svolto a Torre del Greco e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.