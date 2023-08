Turris, il tema prefiltraggio rimane ancora un mistero e i tifosi scrivono al sindaco Mennella

Il tema prefiltraggio dell’Amerigo Liguori è sempre stato uno dei temi più caldi da quando la Turris è in Serie C. Ad una settimana dell’avvio del campionato, non sono ancora state rese note le modalità scelte per far arrivare i settori ospiti nel proprio settore. Tema che ha sempre sorto tante critiche da parte dei cittadini torresi e che si spera si trovi una soluzione più efficace per il corretto traffico cittadino. Tematica ancora più complessa soprattutto pensando a domenica. Dove sarà prevista una foltissima affluenza di tifosi del Benevento per la prima giornata del campionato di Serie C. In cui la Turris ospiterà i giallorossi.

Domande a cui trovare una risposta sembra complicato. E alla ricerca di risposte ci sono i tifosi che tramite una propria delegazione ha scritto una lettera verso le istituzioni locali. Denunciando alcuni fatti, tra cui anche la totale assenza dei colloqui promessi dal sindaco Mennella e la sua giunta con i supporters corallini.

La lettera dei tifosi della Turris

Tante tematiche affrontate, con la voglia di trovare ed avere risposte. Ecco il documento ufficiale inviato dai tifosi della Turris alla giunta comunale di Torre del Greco: “L’estate 2023 a Torre del Greco verrà ricordata per l’infausto evento che ha sconvolto la vita di decine e decine di famiglie che, da un giorno all’altro, hanno visto crollare le proprie abitazioni e/o sono state evacuate precauzionalmente dalle stesse. In un’estate con centinaia di nostri concittadini sballottolati tra alberghi e soluzioni di fortuna non ci è sembrato davvero il caso di essere troppo insistenti verso un’amministrazione comunale che aveva ed ha ben altre priorità di fronte al nostro pur lecito interesse verso la Turris ed i punti che portammo in discussione al comune il 28 giugno”.

Hanno poi continuato: “Siamo però arrivati in prossimità dell’inizio della stagione calcistica. E dopo varie richieste di incontro via PEC e le solite frasi dette e non dette, non sappiamo ancora nulla dei punti programmatici che avevamo sollevato in quell’incontro. Prima di tutti, la questione dei percorsi per raggiungere il Liguori in occasione delle partite in casa rimane un mistero. Il sindaco Luigi Mennella ha fatto trapelare di una discussione avuta coi vertici del commissariato corallino e di una missiva inviata alla questura di Napoli. Per rendere finalmente effettivo il percorso da Via dello sport per le tifoserie ospiti e restituire un libero accesso ai supporter corallini da viale Ungheria, snellendo parzialmente il traffico e permettendo maggiore viabilità ai residenti della zona”.

I tifosi hanno poi ricordato: “A questo punto vorremmo ricordare al sindaco Mennella che, per sua stessa ammissione, aveva promesso incontri periodici con lui e l’assessore preposto per aggiornare la piazza e rendere trasparenti i processi amministrativi legati alla Turris. Noi siamo ancora qui ad attendere e domenica 3 settembre ci sarà l’esordio in casa col Benevento, che vogliamo fare caro sindaco?”.