Frigoriferi buttati in mezzo alla strada a Torre del Greco, a due passi dal palazzo crollato

Tre frigoriferi ed altri ingombranti in pieno centro a Torre del Greco: i cittadini di corso Umberto I questa mattina si sono svegliati con nuovi ed indesiderati “arredi urbani” depositati da qualche incivile.

Ingombranti ancora in strada a Torre del Greco

Una scena indegna di un paese civile è quella che si sono trovati davanti alle prime luci del mattino i passanti di rione San Gaetano: tre frigoriferi ed altri rifiuti ingombranti sono stati lasciati sul marciapiede nel tratto finale di corso Umberto I, all’angolo con la centralissima piazza Luigi Palomba. Praticamente ai piedi delle scale della storica chiesa della Madonna del Rosario e di San Biagio.

Esattamente lo stesso corso Umberto I che il 16 luglio scorso è stato teatro del drammatico crollo della palazzina al civico 61: una strada che da quel giorno è chiusa al transito, e diverse famiglie residenti sono ancora impossibilitate a rientrare nei loro appartamenti (chi ne ha ancora uno, ovviamente). Uno scenario urbano già segnato negativamente da questo drammatico evento, che viene ulteriormente umiliato dall’inciviltà del prossimo.

Frigoriferi in strada: le ipotesi

L’immagine dei frigoriferi è stata postata da una residente su un gruppo social cittadino ed ha immediatamente suscitato indignazione. La cosa che salta all’occhio a tanti è che si tratta di uno sversamento di più elettrodomestici: una circostanza che consente di escludere che il responsabile dello scempio sia un privato cittadino, in quanto appare improbabile che qualcuno possegga tre frigoriferi in casa e che si guastino tutti allo stesso tempo.

Tra l’altro, il servizio di deposito di Raee ed ingombranti, recentemente “riformato” ad opera dell’assessore Antonio Ramondo, prevede che i cittadini possano tranquillamente smaltire il proprio rifiuto presso il parcheggio Palatucci, di fianco al complesso La Salle di via De Gasperi: in particolare, i frigoriferi si buttano il primo martedì del mese (che cade tra una settimana esatta, il 5 settembre).

Alcuni, nei commenti alla foto, fanno notare che le condizioni degli elettrodomestici sono già pessime, come se fossero stati conservati in disuso per parecchio tempo, in qualche deposito o, peggio, in discarica.

Numerosi eventi, nessuna denuncia

E quest’ultima ipotesi, che pure qualche cittadino ha paventato come possibile, apre scenari inquietanti poiché significherebbe che è in corso una sistematica azione di smaltimento illecito di rifiuti ingombranti ai danni del decoro urbano, ad opera di una regia al momento occulta. Ipotesi, quest’ultima, che più di un cittadino considera possibile, associando l’evento di stanotte ai tanti sversamenti sospetti sul territorio comunale dal centro alla periferia: vico San Vito, via Ponte della Gatta, via Montagnelle e tante altre arterie cittadine diventate ricettacolo di una quantità inspiegabile di suppellettili, materassi, elettrodomestici e così via.

Solo supposizioni e chiacchiericcio social, al momento: infatti, nonostante i ripetuti appelli del sindaco Luigi Mennella a denunciare i criminali ambientali e a riportare testimonianze, nessuno pare aver mai assistito con i propri occhi ad uno sversamento. Nessun video, nessuna foto, nessuna targa: a portare frigoriferi e materassi in strada potrebbe essere stato qualche “munaciello” particolarmente forzuto.