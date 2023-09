Trionfo in quel di Torre del Greco per la Turris di Bruno Caneo, che vince e convince contro il Benevento per 3-1. Dopo la rete iniziale di Pastina ci hanno pensato Maniero, Cum e D’Auria per far scatenare il Liguori in una delle serate più belle degli ultimi anni dei corallini. Nella tribuna d’onore dell’impianto di viale Ungheria tra i tanti volti noti presenti c’è anche quello del sindaco Luigi Mennella, che da quando è salito in carica ha sempre supportato la Turris e il progetto Colantonio. Il primo cittadino di Torre del Greco ha poi voluto lanciare un messaggio social per sottolineare la grande intesa col presidente dei corallini.

Le parole di Luigi Mennella e il rapporto con la Turris

Il sindaco sulla sua pagina ufficiale di Facebook ha postato uno scatto con Antonio Colantonio scrivendo: “Pronti per una nuova avventura. Forza Turris!”. Un messaggio forte e chiaro che sottolinea ancora la grandissima fiducia che il primo cittadino di Torre del Greco ha verso la società corallina. Sinergia ribadita anche venerdì scorso durante la presentazione delle maglie da gioco della squadra. In attesa e nella speranza di poter fare anche grandi progetti a livello infrastrutturale, con la costruzione del nuovo stadio e l’ampliamento della Curva Vesuvio nell’attuale Amerigo Liguori.