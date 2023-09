Torre del Greco, finiti i lavori in via Scappi: la strada ora è riaperta al pubblico

Intorno alle 11 di questa mattina, lunedì 11 settembre, con un giorno di anticipo rispetto al previsto, è stato riaperto in entrambi i sensi di marcia il primo tratto di via Scappi a Torre del Greco, quello che dall’incrocio con via Curtoli e via Montedoro conduce alla bretella di collegamento con il vicino casello autostradale.

Torre del Greco, via Scappi riaperta alla circolazione

L’arteria era stata chiusa lo scorso 31 agosto a seguito di un’ordinanza firmata dal dirigente della polizia municipale, Salvatore Visone, in vigore fino al 12 settembre. L’auspicio del sindaco, Luigi Mennella, di terminare i lavori prima del previsto si è, però, concretizzato e già a partire da questa mattina il tratto stradale è stato riaperto alla cittadinanza.

I lavori si erano resi necessari a causa delle cattive condizioni del manto stradale che, fino a poche settimane fa, si presentava per una parte in basolato e per l’altra in asfalto. Gli interventi sono iniziati a fine estate proprio per non causare ulteriori disagi alla cittadinanza con l’inizio del nuovo anno scolastico.

“In perfetta sincronia con il cronoprogramma dei lavori anzi addirittura in anticipo e prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, sono stati ultimati i lavori e riaperta al traffico via Scappi. È stato riapposto il basolato lungo il primo tratto della strada, eliminando gli antiestetici e soprattutto pericolosi ‘rattoppi’ che da tempo interessavano la zona, con forti polemiche da parte dei residenti e degli automobilisti” – fanno sapere il primo cittadino e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Michele Polese.

Resta da ripristinare, come fanno sapere dall’amministrazione comunale, ancora qualche piccola zona di basolato a ridosso dell’incrocio con via Curtoli e via Montedoro. Interventi questi che verranno effettuati nei prossimi fine settimana, con le scuole chiuse, operando solo restringimenti delle corsie.

“Si ringraziano ancora una volta gli automobilisti, i residenti e i commercianti della zona Scappi-Cappella Bianchini per la collaborazione prestata. Si coglie l’occasione anche per precisare che l’intenso traffico veicolare verificatosi lo scorso 6 settembre fu dovuto solo ed esclusivamente ad un pullman turistico che rimase in panne a ridosso dell’incrocio tra la Circumvallazione e via Cavallo e al contemporaneo blocco autostradale verso Portici per un incidente, sinistro che comportò l’uscita dei veicoli, su indicazione della società autostrade, proprio a Torre del Greco. Prova ne sia che su via Scappi, proprio da quel giorno percorribile solo su una corsia, si circolava senza intoppi” – concludono.