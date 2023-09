Avellino, salta la panchina del torrese Massimo Rastelli. Al suo posto arriva Pazienza

Salta la prima panchina della stagione nel girone C di Serie C. È quella del torrese Massimo Rastelli. L’allenatore classe 1968 è stato esonerato ieri sera dall’Avellino dopo la pessima partenza in campionato. Inizio di stagione che ha fruttato zero punti in due partite: sconfitte all’esordio contro il Latina e nel “monday night” della seconda giornata contro la Juve Stabia. Considerando gli obiettivi stagionali dell’Avellino una scossa era obbligatoria e il primo a pagarne le conseguenze è stato proprio il nativo di Torre del Greco.

Il post Rastelli ad Avellino e un 2023 da incubo

Possiamo definirlo solo così il 2023 di Rastelli sulla panchina dell’Avellino. Dopo una salvezza raggiunta col brivido nella stagione 22/23, con una squadra che nell’ultimo mese e mezzo ha perso punti su punti arrivando ad un passo dai play-out, si aspettava da tutti una reazione per l’attuale campionato. Tanti acquisti da top di categoria ed un organico che era chiamato a vincere, così però non è stato col tecnico nativo di Torre del Greco che ha evidenziato le solite difficoltà, e i zero punti in due partite sono la conseguenza. L’allenatore dunque lascia la panchina dei lupi dopo un ritorno tutt’altro che indimenticabile, con l’ultima vittoria registrata nel marzo del 2023.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*



Al suo posto è pronto a firmare Michele Pazienza, vecchia conoscenza del centrocampo del Calcio Napoli che nell’ultima stagione ha regalato all’Audace Cerignola il sogno play-off, chiuso in modo amarissimo contro il Foggia nei minuti finali dello Zaccheria dove i satanelli hanno recuperato due gol nei minuti di recupero. Il tecnico è già arrivato ad Avellino e in giornata verrà annunciato.