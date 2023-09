Caneo prima di Turris-Sorrento: “Restiamo con i piedi per terra. Domani sarà la prova del nove”

La Turris si avvicina a grandi falcate alla super sfida di domani contro il Sorrento di Vincenzo Maiuri. Alla vigilia della partita ai microfoni della stampa ha parlato il tecnico dei corallini Bruno Caneo. Tanto entusiasmo e tanti dubbi per l’allenatore sardo che presenta l’incontro come una sfida da non sottovalutare. Ci sono ancora delle perplessità riguardanti Daniele Franco e il tecnico sardo lo sottolinea più volte all’interno della conferenza stampa.

Le parole di Caneo prima di Turris-Sorrento

Il tecnico corallino apre così alla sfida di domani sera: “Non so cosa può succedere domani, però come dico sempre dobbiamo interpretare la gara in base a chi abbiamo di fronte e allo stesso tempo dobbiamo avere rispetto dell’avversario a prescindere dal nome. Dal nostro punto di vista non cambia nulla, è chiaro che adesso tutti ci aspettano al varco ed anche per me domani sarà una prova del nove. Voglio davvero capire come siamo dal punto di vista mentale e come siamo predisposti alla voglia di raggiungere i risultati con il sacrificio e non nascondo che sono curioso anche io di capire come andrà, come ci confronteremo e ci porremo”.

Il tecnico poi parla del giovane Pugliese, una possibile carta da usare in caso di forfait di Franco: “È un calciatore giovane, l’abbiamo bene in mente, sappiamo cosa vale e quello che potrebbe diventare, ma dal mio punto di vista ci vuole pazienza. Mi piace la sua dinamicità, la voglia di emergere, la voglia di fasi valere, la vivacità e la felicità che dimostra quando gioca a calcio che trasmette anche al gruppo e quindi riesce a trascinare anche i suoi compagni”.

Sull’entusiasmo creato attorno i corallini: “È un entusiasmo che ci siamo creati, quindi piano piano abbiamo costruito questa identità, questa voglia di emergere. Ci stimola molto il fatto che la città si risvegli e ci stia vicino, che i tifosi continuino a sognare come sogniamo noi. Noi, che siamo i protagonisti principali, dobbiamo restare con i piedi per terra, cercando di fare il meglio in tutte le partite per sviluppare le nostre idee di calcio, la nostra mentalità, soprattutto quella voglia di essere protagonisti, cose che questa squadra in queste due partite ha dato dimostrazione e ha dimostrato forza caratteriale