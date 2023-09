Scaccabarozzi porta la Turris al primo posto: Sorrento battuto 3-2

La Turris continua a far sognare Torre del Greco battendo anche il Sorrento per 3-2. I gol del giovane Nocerino e doppietta di Scaccabarozzi (mattatore del match). I corallini non smettono di stupire e anche in dieci uomini non molla nemmeno di un centimetro. Gli uomini di Caneo per una notte sono al primo posto in solitaria, aspettando il Latina e la Juve Stabia domani.

La cronaca di Turris-Sorrento

La Turris parte schiacciata dal pressing a tutto campo del Sorrento e al 7’ crea la prima palla gol con Blondett che di testa supera il suo marcatore ma trova Fasolino attento che compie un miracolo. All’11’ la Turris si fa vedere in avanti con Cum che mette un invitante pallone in mezzo che però non trova deviazione vincente. Il Sorrento cinque minuti dopo passa in vantaggio con Vitale che raccoglie un cross basso dalla destra e anticipa Cum firmando lo 0-1. La Turris reagisce e sei minuti dopo con Nocerino che anticipa tutti su corner e di destro insacca l’immediato pareggio. I corallini pressano ma il Sorrento trova nuovamente il vantaggio con La Monica che sfrutta un tiro cross di Petito e beffa Fasolino per l’1-2. Il Liguori spinge la Turris nel momento massimo di difficoltà per i corallini e Scaccabarozzi ad un passo dal duplice fischio insacca il 2-2 rivitalizzando i suoi.

La ripresa si apre con la Turris a trazione anteriore e al 58’ Scaccabarozzi estrae il coniglio dal cilindro con un tiro di controbalzo da fuori fredda Marcone e porta la Turris sul 3-2. Le emozioni non finiscono, pochi minuti dopo il Sorrento in proiezione offensiva e Badje con l’ennesimo inserimento si prende un preziosissimo calcio di punizione ma soprattutto fa termine in anticipo la partita di Frascatore che incassa il secondo giallo. Il Sorrento aumenta il pressing ma i corallini si difendono con i denti e con l’aggiunta in campo di De Felice, Burgio e Maestrelli. Nel finale ci prova La Monica regalando un brivido alla Turris ma la palla finisce sul fondo di pochissimo.