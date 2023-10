Foggia-Turris, dove vedere la partita in TV e in streaming

Oggi alle 18:30 torna la Serie C con la Turris di scena sul complicatissimo campo del Foggia, per un’operazione difficile ma non impossibile. I corallini vogliono subito cancellare il ko di lunedì scorso contro il Picerno e Caneo in conferenza stampa ha annunciato che la Turris andrà in Puglia per giocarsela. Stesso discorso per il Foggia di Cudini che arriva da quattro risultati utili di fila tra cui la vittoria di Catania dello scorso turno. Per entrambe la vittoria è fondamentale in chiave classifica, per agganciare posizionamenti importanti e sfruttare il passo falso di qualche diretta rivale in un turno che sembra promettere spettacolo.

Foggia-Turris come vederla

La partita di domani vedrà contro la miglior difesa contro il miglior attacco (quello dei corallini). Il Foggia vincendo riuscirebbe a fare un bel salto in classifica superando la stessa Turris . Per i corallini invece è importante vincere per superare il Latina (sconfitto contro il Brindisi nell’anticipo) e sperare nel passo falso della Juve Stabia per ritornare in vetta e tornare a sognare. Sarà sicuramente una partita molto complicata, con due squadre che vorranno fare la partita. Dato non da sottovalutare il ritorno del pubblico allo Zaccheria dopo la squalifica. Sarà sicuramente un fattore chiavo conoscendo il calore del pubblico pugliese. Per chi invece si vorrà godere la partita da casa, le opzioni per seguire l’incontro sono 3:

–Diretta TV: su Sky Sport al canale 253 dalle 18:25 sarà possibile per tutti i possessori di un abbonamento a Sky visionare la partita in diretta e senza interruzioni pubblicitarie.

–In streaming: Sky Go, il servizio streaming di Sky, vi permetterà di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento SKY hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

–In streaming su NOW: il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.