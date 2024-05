Per diverse settimane si vociferava che tutto fosse in stand-by. Le discussioni sul mercato erano state sospese per concentrarsi sulla semifinale di Champions League contro il Borussia Dortmund, terminata con un fallimento quasi inaspettato. La realtà era leggermente diversa.

Meno influenzato dai preparativi per questa tappa europea, Luis Campos, consigliere sportivo del Paris Saint-Germain, ha continuato in questo periodo il suo lavoro per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Clamoroso dalla Francia: “Kvaratskhelia al PSG, l’incontro c’è già stato”. I dettagli della trattativa

Poco meno di tre settimane fa il leader portoghese era a Roma dove ha avuto alcuni incontri, tra cui uno con l’agente di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto rivelato da RMC Sport, quest’ultimo è uno dei giocatori che interessano al PSG. Autore di due stagioni straordinarie in Italia, e in particolare della prima in cui è stato decisivo in 31 occasioni, l’attaccante georgiano (23 anni) è, secondo le informazioni raccolte da Le Parisien, la priorità della dirigenza parigina.

Nonostante l’emergere di Bradley Barcola, la dirigenza sportiva del club cerca di rafforzare la propria ala sinistra con l’addio di Kylian Mbappé. Ruolo in cui il georgiano è stato ancora una volta decisivo in Serie A in questa stagione (10 gol e 8 assist). Da diverse settimane, quindi, ci sono discussioni tra tutte le parti e procedono piuttosto bene. In particolare tra il Paris e la rappresentanza del giocatore, che non è affatto insensibile al marcato interesse dei rossoblù.

La posizione del presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, noto per la sua intransigenza, sarà osservata con attenzione ma potrebbe darsi che il georgiano, sotto contratto fino al 2027, non venga trattenuto a tutti i costi dal suo club in caso di buona riuscita offerta, situata intorno agli 80 milioni di euro. Il campione italiano 2023 ha già avviato la ricerca per reclutare il suo sostituto. La prova che la trattativa tra i due club procede nella giusta direzione? Una cosa è certa: Parigi farà di tutto per reclutarlo.