REPORTAGE PULMINI/ Un disastro anche i bus EAV: in 3 mesi l’azienda non ha risposto alle nostre domande

Gli autobus a Torre del Greco sono un altro nervo scoperto della mobilità pubblica nella città del corallo: il servizio gestito da EAV è giudicato del tutto inaffidabile da molte testimonianze raccolte ed anche l’esperienza diretta fatta durante la nostra inchiesta “Mamma ho perso il pulmino” non smentisce questa opinione.

Autobus a Torre del Greco, un disagio senza fine

Dopo le numerose testimonianze di disagi da parte di cittadini di Torre del Greco che utilizzano i mezzi pubblici per spostarsi in città, la nostra testata ha lanciato un reportage per raccontare meglio le problematiche: ne è risultato che molti cittadini preferiscono affidarsi al servizio taxi collettivi, i cosiddetti “pulmini” (servizio integrativo e non di linea) nonostante le tantissime falle ed inefficienze lamentate su questi ultimi.

Stando ai racconti di numerosi cittadini, il servizio autobus gestito da EAV è considerato talmente inaffidabile che non vale nemmeno la pena attendere sulle fermate: perché non è affatto facile reperire orari e pure quelli che i più pazienti e smanettoni riescono a reperire dal sito web di EAV – una vera giungla digitale per l’utente medio – non sarebbero quasi mai rispettati.

Più strade, meno linee: il paradosso torrese

Stando al sito ufficiale della società di trasporti, le linee urbane che coprono la città di Torre del Greco sono cinque, identificate con lettere B, C, D, E, F. Risultato di una riduzione del servizio rispetto a qualche anno fa quando esistevano anche la linea A e la linea G a copertura di ulteriori zone periferiche: in controtendenza rispetto a quanto avviene in tante altre città dove si segue il principio di potenziamento dei mezzi pubblici per dissuadere dall’uso dell’auto privata.

Ed è un vero paradosso se si pensa che negli ultimi 20 anni la città di Torre del Greco ha visto la nascita di diverse nuove arterie, come la strada Ferdinando II di Borbone, viale Crescenzo Mazza (parallele di via Litoranea), la rotonda autostradale con la relativa bretella tra via Scappi e via Cavallo: tutte totalmente scoperte dal servizio di trasporto pubblico.

Zero informazioni sulle fermate, le tabelle orarie restano un mistero

Ma anche in centro le cose non vanno meglio: i paletti delle fermate sono stati in molti casi vandalizzati, abbandonati al tempo ed alla ruggine, divelti o mai rimpiazzati dopo lavori stradali. E pure quando ci sono la loro utilità è pressoché nulla: nessuna indicazione sulle linee che si fermano in quel punto, sugli orari, sulle tratte utilizzabili. Chi trova una fermata EAV a Torre del Greco non sa dove può arrivare, quanto costa il biglietto, a che ora passa l’autobus.

Le tabelle orarie sono un vero miraggio: d’altra parte, sono diverse le testimonianze che raccontano di attese anche di un’ora e mezza sulle fermate, a fronte di comunicazioni ufficiali che sul sito web di EAV promettono una media di un autobus ogni mezz’ora. Ma non sarebbero rari i casi di corse “saltate” con buona pace – si fa per dire – dell’utenza.

Autobus vuoti, pulmini strapieni e traffico in tilt: da EAV nessuna risposta

Una condizione di complessiva inaffidabilità che abbiamo riscontrato durante il nostro reportage, osservando come – salvo rari casi – gli autobus cittadini transitino perlopiù semivuoti: sintomo, forse, di un’inadeguata risposta ai bisogni di mobilità della cittadinanza di una città di 90.000 abitanti sparsi su 30 km quadrati.

La necessità di spostarsi, di collegare il centro e le enormi periferie, tra le altre cose è testimoniato dall’estrema necessità di ricorrere all’utilizzo di mezzi privati: basta osservare il traffico costante per averne una prova. Oppure ascoltare le lamentele di chi non ha un’auto e si accontenta di viaggiare in “pulmini” che stipano 18 persone nello spazio di 9 perché ritiene di “non avere alternative”.

L’azienda EAV Srl, interpellata più volte a mezzo email in diversi mesi, non ha mai ritenuto doveroso fornire risposta alle domande che abbiamo posto, ponendoci come megafono dell’opinione pubblica: ci sono criticità o particolari problematiche relative all’espletamento del servizio di trasporto pubblico nella città di Torre del Greco? Quali sono le esigenze o le lamentele maggiormente sollevate dall’utenza e cosa sta facendo l’EAV per sopperirvi? Quesiti ai quali potrebbero aggiungersene molti altri, rimasti però inevasi.