VIDEO/ I gol e gli highlights di Foggia-Turris

La Turris passa in vantaggio con Scaccabarozzi e poi subisce la rimonta del Foggia, uscendo dallo Zaccheria con zero punti e tanto amaro in bocca. Per i corallini arriva dunque la seconda sconfitta stagionale che, dopo il ko di lunedì scorso contro il Picerno, crollano anche in quel dello Zaccheria. Per Caneo e giocatori rimane la delusione per non aver gestito bene il vantaggio a metà ripresa. Per il Foggia invece continua il momento magico (cinque risultati utili di fila) che grazie a questo successo scavalca proprio i corallini e un altro gruppetto di squadre rilanciandosi al quinto posto in classifica a pari punti con Latina e Picerno (terzo).

I gol e gli highlights di Foggia-Turris

La partita ha visto i corallini giocare meglio, dominando nel conteggio delle azioni nella prima frazione (su tutte il tiro di Frascatore da fuori area). Anche nella ripresa la Turris fa la partita. La prima occasione è per Nocerino dopo pochi minuti che però si fa ipnotizzare dal portiere di casa. La Turris poi passa in vantaggio al 70′ con Scaccabarozzi che appoggia in rete dopo la corta respinta di Nobile sul tiro rasoterra di De Felice. Il Foggia a quel punto comincia a fare la partita e in sei minuti ribalta la sfida. Prima ci pensa Embalo a mettere le cose in parità con una conclusione da fuori area e poi Salines che è il più lesto su un cross rasoterra ed insacca la rete che ribalta la partita.

Per gli approfondimenti e le parole degli esperti, vi invitiamo stasera dalle ore 20:30 sulla pagina Facebook, Torre del Greco Vesuvio Live, per l’appuntamento con “Turris Live”. La trasmissione sportiva dedicata esclusivamente al mondo corallino condotta da Stefano Esposito e Michele Massa. Con ospite della serata lo storico attaccante corallino Raimondo Acampora dagli uffici Athena centro di formazione ed Abilitato group.