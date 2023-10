A Torre del Greco laboratori, doposcuola, sport per bimbi e ragazzi: l’avviso pubblico

Sul sito del Comune di Torre del Greco è stato pubblicato l’avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di percorsi e interventi dedicati ai bambini e ai ragazzi del territorio comunale che potranno prendere parte a laboratori, giochi, attività educative e sport.

A Torre del Greco laboratori e sport per bambini: l’avviso pubblico

Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale torrese guidata dal sindaco Luigi Mennella e nata dal lavoro sinergico con l’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino, il dirigente Gennaro Russo e gli uffici preposti.

Un intervento a favore delle giovani generazioni reso possibile dal decreto legge Istituzioni di un fondo per le attività socio-educative a favore dei minori e proroga di termini in materia di lavoro agile che ha portato il ministro per la famiglia, di concerto con il ministro dell’economia, a procedere al riparto ai Comuni delle specifiche risorse.

L’iniziativa, come si legge nell’avviso pubblico diffuso dal Comune, deve essere finalizzata “a promuovere l’attivazione e la realizzazione di iniziative/azioni aventi funzione educativa e ricreativa, destinate ai minori ed organizzate da parte di enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica presenti nel Comune di Torre del Greco”.

I contributi a disposizione, dunque, saranno riconosciuti agli enti che implementeranno progetti riservati ai minori come attività ludico-ricreative, di sostegno scolastico (come doposcuola), laboratori, sport e ogni altro servizio socio-educativo territoriale con funzione educativa e ricreativa.

Possono presentare proposte progettuali esclusivamente i soggetti del terzo settore: organizzazioni di volontariato, associazioni e enti di promozione sociale, organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro.

Per ciascuna domanda il contributo massimo concedibile è pari a 7.500 euro (nei limiti delle risorse disponibili, che sono pari a 95.263,17 euro). Per presentare richiesta c’è tempo fino alle ore 12:00 del 27 ottobre 2023. La domanda deve essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.torredelgreco@asmepec.it o consegnata a mano presso l’ufficio protocollo presso palazzo La Salle in via generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Dovrà riportare la dicitura “sostegno e valorizzazione delle attività socio-educative a favore dei minori”.

Per ulteriori informazioni sulle modalità e i documenti da allegare basta consultare l’avviso pubblico presente sul sito del Comune di Torre del Greco. Le attività progettuali dovranno terminare entro il prossimo 31 dicembre.