Caneo duro: “Faremo una partita prima da uomini e poi da atleti”

La Turris si prepara alla sfida di Potenza in programma lunedì sera alle ore 20:45. Nella giornata odierna il tecnico Bruno Caneo ha risposto alle varie domande della stampa. C’è ancora tanta delusione per il k.o contro la Virtus Francavilla e l’allenatore sardo in vista della prossima partita mette in chiaro alcuni concetti che vanno oltre il valore sportivo.

Le parole di Caneo prima di Potenza-Turris

Bruno Caneo apre la conferenza strigliando i suoi in vista di Potenza: “Abbiamo fatto tre/quattro giorni di allenamento importanti, intensi e soprattutto concentrati, con la testa rivolta ad una partita molto difficile per noi. Si dovrà fare una partita prima da uomini e poi da atleti. Siamo stati bravi ad entrare in questo tunnel buio e dobbiamo essere ancora più bravi ad uscirne perchè solo facendo una partita da uomini e di carattere possiamo venirne fuori. E’ una partita importante nella quale si affrontano due squadre in crisi, ma sono due squadre che possono fare bene. Il Potenza ha esonerato il suo allenatore, è ancora alla ricerca del sostituto, non si sa come si metteranno in campo, ma noi dobbiamo andare a Potenza con la fiducia che ci ha sempre contraddistinto nel cercare di fare la nostra partita, cercando di limitare la loro prestazione”.

Sulla probabile formazione: “Sì, cambieranno due-tre giocatori o forse quattro. Dobbiamo dare spazio a gente fresca, gente che ha voglia di emergere e che in questo momento ha qualcosa in più a livello mentale e psicologico. Al di la delle prestazioni precedenti, è giusto anche dare alternanza che mi garantisce conforto perchè possiamo schierate in campo calciatori che sono dello stesso valore di chi esce. Ritroveremo Contessa che si è allenato in gruppo questa settimana e per lunedì ci sarà e molto probabilmente dal primo minuto”.