La Turris si prepara alla sfida di lunedì sera alle 20:45 contro il Potenza. I corallini di Bruno Caneo dopo un grandissimo inizio di campionato, con le vittorie contro le compagini di Benevento, Crotone e Sorrento, hanno rallentato nettamente il proprio cammino nelle ultime settimane con le sconfitte subite contro Picerno, Foggia e Virtus Francavilla. Dall’altra parte c’è un Potenza che vuole riscattarsi dopo la sconfitta di Avellino che è costata la panchina a Colombo anche se la classifica dei rossoblu è molto interessante, a -1 dalla Turris e -2 dal terzo posto.

Il taboo Potenza ma per la Turris è il momento di vincere

Da quando la Turris è risalita in Serie C nel 2020 ha trovato nel Potenza uno degli avversari più ostici e complicati. Per i corallini questa sfida è diventata un vero e proprio taboo: in sei confronti la squadra di Torre del Greco non è mai riuscita a vincere. I precedenti infatti raccontano di un pareggio (0-0 con Caneo sulla panchina corallina nel dicembre 2021) e cinque sconfitte (dove la Turris è riuscita ad andare in gol solamente una volta, nella partita persa per 2-1 che costò la panchina a Padalino, esonerato alla partita successiva).

Numeri che sicuramente non incoraggiano i tifosi corallini e gli uomini di Caneo, ma per uscire da questo breve periodo di magra bisogna lanciare il cuore oltre l’ostacolo. Specialmente quando si gioca a Potenza i numeri sono preoccupanti, con quattro sconfitte e un misero gol segnato. L’unica volta che i corallini non hanno perso era con Bruno Caneo sulla panchina, uno 0-0 in una fredda e piovosa giornata di inizio dicembre.

La Turris di Caneo è dunque chiamata al riscatto per chiudere le porte alle prime critiche che stanno comparendo sui social e per le strade di Torre del Greco. Soprattutto per tirare su di nuovo il morale in vista dell’importantissimo derby di sabato prossimo contro la Juve Stabia che si annuncia essere infuocato.