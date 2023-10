Il Potenza cambia prima della sfida contro la Turris: esonerato Colombo

La Turris dopo la terza sconfitta di fila in campionato arrivata domenica scorsa contro la Virtus Francavilla si prepara in vista della prossima partita, che ci sarà lunedì sera alle ore 20:45 contro il Potenza in Basilicata. Squadra avversaria che ieri è caduta al Partenio di Avellino per 4-1. Una sconfitta che non ha convinto la società che ha clamorosamente rovesciato la situazione esonerando con effetto immediato il tecnico Alberto Colombo.

Il Potenza aspetta la Turris ma la soluzione per ora è interna

Una scelta sicuramente abbastanza discutibile. Il Potenza con Colombo è nella piena zona play-off a -2 dal terzo posto e -4 dal duo di testa formato da Juve Stabia e Benevento. Ma è stato fatale il ko di ieri sera ad Avellino per 4-1, con i padroni di casa che hanno chiuso la pratica con un super primo tempo, grazie soprattutto al neo tecnico Michele Pazienza che ha dato nuova linfa ai lupi.

Per la Turris di Caneo ci sarà sicuramente qualche difficoltà in più, con il Potenza che lunedì prossimo vuole dimostrare di che pasta è fatto, tornando a macinare punti. Per il dopo Colombo la situazione non è ancora chiara, ma sicuramente contro i corallini (salvo clamorose sorprese) ci sarà l’allenatore in seconda Pietro De Giorgio. Questo è il comunicato completo: “Il Potenza Calcio comunica di aver sollevato Alberto Colombo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. A mister Colombo e al preparatore atletico Renzo Ricci vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno e la professionalità. Contestualmente si informa che la guida tecnica della squadra è affidata a Pietro De Giorgio, precedentemente allenatore in seconda del Potenza Calcio”.