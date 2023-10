Biglietti Turris-Juve Stabia, indetta la “giornata corallina”: prezzi ribassati su tutti i settori

Sabato sera si ferma il tempo a Torre del Greco con il derby tra Turris e Juve Stabia. I corallini dopo la vittoria di Potenza vogliono continuare a macinare punti in chiave classifica. Dall’altra parte invece la Juve Stabia è sempre più capolista del girone C forte di una difesa di ferro che ha subito solo una rete in otto giornate. In vista del derby la Turris ha pubblicato sul proprio sito i prezzi dei biglietti per sabato sera annunciando la “giornata corallina” con prezzi ribassati per ogni settore

I prezzi dei biglietti di Turris-Juve Stabia

Indetta dunque la prima giornata corallina della stagione (ce ne saranno altre nel corso del campionato). Prezzi ribassati per portare più gente possibile allo stadio per vivere la partita in un clima da derby. Dall’altra parte invece è quasi certa la decisione della Questura di non far arrivare i tifosi ospiti all’Amerigo Liguori, rimanendo dunque saldi sulla scelta intrapresa qualche anno fa di rendere questo derby “a senso unico” sugli spalti.

Questo invece è il comunicato dei corallini sui tagliandi: “La S.S. Turris Calcio comunica che sono in vendita i biglietti per assistere al match, valido per la nona giornata della Lega Pro 2023/24, Turris-Juve Stabia. In occasione di questa gara sarà indetta la giornata corallina, ragion per cui anche i possessori dell’abbonamento dovranno pagare il biglietto.

Di seguito i prezzi applicati ai punti vendita e botteghino.

Per coloro che acquisteranno il tagliando presso i punti vendita autorizzati (Scommettendo – Viale Ungheria 12, Goldbet – Via Nazionale 121 bis, Planetwin 365 – Viale Cristoforo Colombo 37, Planetwin 365 – Via Antonio Luise 24) oppure sul sito www.etes.it, i prezzi sono i seguenti:

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Tribuna Coperta: 15 + 2 euro diritti prevendita

Tribuna Scoperta: 13 euro + 2 euro diritti prevendita

Ridotto Under 18, Donne e Over 65: 10 euro + 2 euro diritti prevendita

Ridotto Under 12: gratis

Curva Vesuvio: 8 euro + 2 euro diritti prevendita

Ecco invece i prezzi al botteghino:

Tribuna Coperta: 17 euro

Tribuna Scoperta: 15 euro

Ridotto Under 18, Donne, Over 65: 12 euro

Ridotto Under 12: gratis

Curva Vesuvio: 10 euro

Si ricorda che gli under 12, pur avendo diritto all’ingresso gratuito, dovranno comunque essere muniti di biglietto gara indicante solo ed esclusivamente dati anagrafici utili per il riconoscimento all’entrata dello stadio. I suddetti titoli d’ingresso potranno essere acquistati sia nei punti vendita autorizzati che al botteghino del Liguori.

Il botteghino resterà aperto solo 2 ore prima della gara”.