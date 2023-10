Dalla doppietta di Giannone al “toro” di Leonetti, i precedenti di Turris-Juve Stabia

Turris-Juve Stabia non è mai una sfida come le altre (come lo hanno ribadito i doppi ex Amore e Izzo ai nostri microfoni). Il derby caratterizzato da una rivalità che definirla storica è poco, è pronto a vivere in un’altra battaglia. Domani alle 20:45 all’Amerigo Liguori ci sarà il primo atto di tre (quest’anno la sfida si ripeterà anche nel secondo turno di Coppa Italia di Serie C) con il pubblico delle grandi occasioni e una fetta di rappresentanza ospite. Per la Turris è importante fare punti per dare continuità al successo di Potenza e rilanciarsi verso l’apice della classifica, dall’altra parte invece c’è la squadra che attualmente vede tutte le altre dall’alto, con mister Pagliuca che ha reso la sua Juve Stabia un giocattolo quasi perfetto formato da una difesa solidissima.

I precedenti di Turris-Juve Stabia

Di sfide nel corso degli anni ce ne sono state tantissime, ma noi vogliamo concentrarci su quelle che sono iniziate nella stagione 2020/21, l’anno in cui la Turris è ritornata in C per starci in pianta stabile. Il primo scontro post promozione dei corallini è datato 15 novembre 202o con un pareggio al Liguori per 1-1 con i gol in ordine di Codromaz e Rainone. Il replay di quella sfida fu il ritorno del 14 marzo con un netto 4-1 per le vespe che trascinate da un super Marotta mettono ko la Turris di Bruno Caneo (subentrato da qualche settimana a Franco Fabiano).

Nella stagione successiva, lo scontro d’andata è uno dei ricordi più belli della Turris di Caneo con il 2-1 al Liguori il 30 ottobre: la doppietta di Giannone in una serata che Torre del Greco non dimenticherà mai. Al ritorno però per i corallini arrivò una brutta batosta per 3-0 con doppietta di Eusepi e gol nel mezzo di Stoppa. La scorsa stagione, invece, per i corallini la storica vittoria a Castellammare di Stabia trascinati da un Leonetti in stato di grazia. Nel ritorno, alla prima di Gaetano Fontana sulla panchina corallina, il risultato finale fu di 1-1 con la rovesciata di Maniero recuperata subito da Caldore.