Torre del Greco su Striscia la Notizia: dal corallo agli ipogei, le sue bellezze ancora in TV

Le eccellenze di Torre del Greco ancora in televisione per essere raccontate a tutti gli italiani. Questa sera la città del corallo sarà protagonista di un servizio di Striscia la Notizia, ma non in chiave di denuncia o ironica, bensì sotto una lente di ingrandimento culturale nell’ambito – probabilmente – della rubrica Paesi e paesaggi.

Le bellezze di Torre del Greco su Striscia la Notizia

A dare l’annuncio è stato Assocoral, che in un post su Facebook ha scritto: “Questa sera venerdì 20 ottobre alle ore 20.30 su Canale saremo presenti in un servizio televisivo del programma satirico Striscia la Notizia. Ancora una volta, siamo orgogliosi di essere stati chiamati a rappresentare il nostro artigianato artistico e di aver accompagnato le telecamere Mediaset alla scoperta di alcune “perle” di Torre del Greco come l’Ipogeo Delle Anime e la Chiesa Di San Michele Arcangelo E Del SS. Sacramento, Villa delle Ginestre ed il porto. Non possiamo svelarvi di più, ma voi avete capito quale rubrica di Striscia la Notizia parlerà di noi?“.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*



Tante apparizioni in TV per la città del corallo

Tra le ultime presenze di Torre del Greco in ambito televisivo ha suscitato grande orgoglio la puntata della prestigiosa BBC, la televisione di stato britannica che ha mostrato – tra le altre cose – come avviene la lavorazione del corallo. Ad agosto, invece, sempre l’arte del corallo e del cammeo è stata protagonista del programma Uno Mattina Estate su Raiuno, che ha mostrato il diretta alcune delle lavorazioni che quotidianamente e da generazioni gli artigiani torresi eseguono con incontrastata bravura e che hanno reso la città di Torre del Greco nota nel mondo per il suo patrimonio artistico.