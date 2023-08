L’arte del corallo e del cammeo torna sul piccolo schermo con la partecipazione straordinaria dell’Assocoral di Torre del Greco al programma Uno Mattina Estate su Raiuno.

Assocoral porta la lavorazione di corallo e cammeo ad Uno Mattina

Giovedì 24 agosto, a partire dalle ore 10:00 circa, Rai 1 aprirà le porte alla magica arte della lavorazione del corallo e del cammeo di Torre del Greco, grazie alla partecipazione straordinaria dell’Assocoral nella persona del suo presidente Vincenzo Aucella e di un abile artigiano. L’evento si svolgerà all’interno del programma Uno Mattina Estate, condotto con entusiasmo da Serena Autieri e Gigi Marzullo.

Negli studi di Saxa Rubra saranno eseguite in diretta alcune delle lavorazioni che quotidianamente e da generazioni gli artigiani torresi eseguono con incontrastata bravura e che hanno reso la città di Torre del Greco nota nel mondo per il suo patrimonio artistico. L’antica tradizione dell’artigianato del corallo e del cammeo ha radici profonde nella storia della città costiera nota per la sua maestria nel trasformare coralli, pietre, conchiglie e perle in vere e proprie opere d’arte. Assocoral è un faro di eccellenza nella conservazione e nella promozione di questa affascinante arte, e il suo presidente, Vincenzo Aucella, ne è il fiero rappresentante.

Il presidente Aucella: “È un orgoglio essere scelti, ci siamo nonostante le difficoltà”

“È per me un motivo di grande orgoglio raccontare la nostra arte in una vetrina così importante come Rai 1 – sottolinea Aucella – Si tenga presente che non si tratta di trasmissioni nelle quali richiediamo noi di partecipare, ma è la redazione a selezionare i contenuti. Per questo, essere ancora una volta considerati tra le eccellenze nazionali è un onore per me e per tutta la città di Torre del Greco“. Il Presidente prosegue: “Proprio per questo, per esserci abbiamo fatto tutto in poco tempo e con tante difficoltà anche legate al periodo estivo: riteniamo importantissimo poter usufruire di un palcoscenico così importante e far conoscere il corallo e i cammei al variegato pubblico di Uno Mattina”.

L’evento rappresenta una straordinaria occasione per promuovere il patrimonio culturale ed artistico dell’Italia, evidenziando il legame profondo tra tradizione e innovazione. Gli spettatori avranno la possibilità di scoprire l’arte che si cela dietro ogni intricato dettaglio di un gioiello di corallo o di un cammeo, testimoniando l’abilità e la passione degli artigiani che continuano a portare avanti questa eredità preziosa.

Durante l’appuntamento su Rai 1, il presidente Aucella guiderà gli spettatori attraverso un viaggio affascinante nella storia e nei segreti della lavorazione del corallo e del cammeo. Attraverso dimostrazioni pratiche e racconti coinvolgenti, il pubblico avrà l’opportunità unica di apprezzare l’abilità artigianale necessaria per creare queste opere d’arte uniche. Sarà una finestra aperta sul passato, un viaggio nel tempo che svelerà le tecniche tramandate di generazione in generazione.