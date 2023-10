A distanza di poche ore dal fischio iniziale di Turris – Juve Stabia, sulla pagina Facebook della società corallina è stata pubblicata una bella storia, di quelle che fanno bene al calcio e soprattutto servono a riportare nell’ambito di una sana rivalità sportiva il rapporto tra due tifoserie calde, passionali e rivali che non sono presenti nello stesso stadio dal lontano 15 ottobre 2000. Dopo 23 anni di settore ospiti chiuso, questa volta quello del Liguori di Torre del Greco è stato aperto anche se soltanto ai non residenti a Castellammare di Stabia. Un segnale di fiducia verso il buonsenso, anche se piccolo.

Turris – Juve Stabia, il racconto di Mario tifoso gialloblù che ama Torre del Greco

Questa la storia resa nota dall’ufficio comunicazione della Turris: ‘C’è una storia che vogliamo raccontare a poche ore da Turris-Juve Stabia. Mario Molinari, tifoso della Juve Stabia, ha lavorato per 26 anni a Torre del Greco occupandosi di ordine pubblico. Da qualche mese è in pensione e domani sarà una gara speciale per lui: “Sono un grande tifoso della Juve Stabia, nonché uno storico abbonato al Romeo Menti. A Torre del Greco ed alla Turris mi legano tanti ricordi professionali e familiari. Qui ho vissuto anche quattro anni, per cui posso ritenermi un torrese d’adozione”.

“Mi rammarica molto – sottolinea Mario – non poter vedere, ancora una volta, il derby senza alcun tipo di restrizione. Si tratta di una sconfitta per lo sport ed i tanti tifosi che vanno allo stadio per sostenere la squadra. Torre del Greco e Castellammare di Stabia sono due piazze passionali ed uniche per il loro attaccamento ai colori dei rispettivi club”.

“Avrò la maglia della Turris e la sciarpa della Juve Stabia”

“Ringrazio la Turris per questo invito e la maglia rosso corallo. Non so se il mio gesto servirà in futuro a riaprire totalmente il derby, ma spero almeno possa essere un modo affinché la sana rivalità e lo sport possano trionfare sempre. Domani sarò al Liguori, indosserò la maglia della Turris ed avrò al collo la sciarpa della Juve Stabia. Viva lo sport, viva Torre del Greco e Castellammare di Stabia!”‘.