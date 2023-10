VIDEO/ Lavori in Litoranea, traffico in tilt. I cittadini si lamentano: “Nessun preavviso”

Litoranea isolata a causa dei lavori di rifacimento del manto stradale, con i cittadini che lamentano la mancanza di preavviso e grandi disagi alla circolazione.

Lavori in Litoranea a Torre del Greco: traffico in tilt

È caos in via Litoranea a Torre del Greco, arteria stradale fondamentale da cui dipendono le condizioni del traffico in tutta la città. Sono in corso infatti, in orario diurno, i lavori per la realizzazione del nuovo manto stradale. Al momento sono autorizzati al passaggio soltanto i residenti, mentre la circolazione è preclusa ai bus ed ai taxi collettivi. Centinaia di cittadini torresi sono così isolati e costretti ad uscire soltanto con un mezzo proprio, ammesso che se ne abbia uno a disposizione: l’alternativa è restare a casa o camminare a piedi, almeno per raggiungere il primo punto dove sia possibile usufruire del trasporto pubblico.

Il traffico, intanto, è in tilt. I lavori dovevano inizialmente durare da lunedì 16 a sabato 21 ottobre ed essere effettuati in orario notturno proprio per recare in minor disagio possibile alla cittadinanza. C’è stato tuttavia un cambio in corso d’opera, mal comunicato alla popolazione, che si ritrova dunque la strada sbarrata e costretta a tornare indietro. I cittadini lamentano proprio tale circostanza: “Non ci è stato dato preavviso”.