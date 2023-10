Mancherà ancora l’acqua a Torre del Greco: in quali giorni e le strade interessate

La Gori Spa ha annunciato un nuovo intervento sulla rete idrica del Comune di Torre del Greco con conseguenti possibili mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica dalle ore 22 di venerdì 3 novembre 2023 alle ore 2 di sabato 4 novembre in diverse strade del territorio.

Mancanze acqua a Torre del Greco 3 e 4 novembre: in quali strade

Possibili disagi potrebbero essere riscontrati nei seguenti tratti stradali:

Via Boccea;

Via Carpinone;

Via del Lavoro;

Via Lamaria;

Via Lamaria Ruospo;

Via Ruggiero;

Tutte le relative traverse.

Stando a quanto comunicato dalla Gori, l’interruzione del servizio si lega ad una attività di analisi della rete idrica comunale e rientra nel piano di azioni per la riduzione delle perdite idriche. Per questo motivo, i tecnici hanno organizzato una serie di manovre di controllo dei flussi idrici.

Le attività di manutenzione si svolgeranno nelle fasce orarie di minor bisogno, generalmente nelle ore notturne, e in modo alternato su limitate zone del territorio, al fine di limitare al massimo i disagi per la cittadinanza. Si segnala, inoltre, che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.