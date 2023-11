Il maltempo fa “traslocare” Voci d’Autunno: la kermesse musicale fortemente voluta dall’amministrazione guidata da Luigi Mennella sposterà alcuni degli eventi previsti nel fine settimana dalla location degli ex Mulini Meridionali Marzoli, al cineteatro Corallo, a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Maltempo in vista, Voci d’Autunno si sposta al Corallo

A causa del maltempo previsto per oggi 1° novembre e sabato 4 novembre, l’amministrazione comunale ha deciso di spostare gli eventi legati alla rassegna “Voci d’autunno dedicate a Giogiò Cutolo contro tutte le violenze” al coperto.

Due dei prossimi concerti avranno luogo, al riparo da pioggia e vento, nella sala principale del cineteatro Corallo di corso Vittorio Emanuele. La serata inizia con Groove out rhythm’n blues band, che questa sera, 1° novembre alle 20:30 presenterà “Un viaggio tra Stax e Motown“.

Sabato 4 novembre, presso la struttura vicino alla villa comunale Ciaravolo, si terrà invece “Swing & Soda” di The Caponi brothers swing orchestra, sempre alle 20:30. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione, possibile tramite l’apposita piattaforma sul sito del comune (www.comune.torredelgreco.na.it).

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

ArtTorre resta ai Mulini, attesa per la chiusura con Raiz

La rassegna “Voci d’autunno dedicate a Giogiò Cutolo contro tutte le violenze” si avvicina alla conclusione, e l’attesa cresce per gli ultimi appuntamenti. Sabato 11 novembre è previsto il concerto di Parthenoplay con Marina Bruno feat. Daniele Sepe (opening di Maurizio Giobbe). Come annunciato in precedenza, a chiudere la rassegna sarà “Raiz canta Sergio Bruni” sabato 18 novembre. Nessuna modifica alla location prevista per il concerto della star di “Mare Fuori” che, al momento, è confermato ai Mulini Marzoli.

Prosegue anche il cartellone di ArtTorre, la rassegna che mette in luce le compagnie torresi. Ecco gli spettacoli in programma per questo fine settimana (per ora confermati nelle aree esterne degli ex molini meridionali Marzoli): venerdì 3 novembre, l’associazione Cuore di Gesù presenta “Napule ‘na resata e ‘na canzone” alle 20:00. Domenica 5 novembre, spazio prima all’associazione onlus Gazebo Rosa con “Coralline alla riscossa” alle 18:00 e a seguire l’associazione Adagi con “7 minuti” alle 20:30. Anche per questi eventi, l’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione utilizzando la piattaforma online messa a disposizione dal Comune.