L’arbitro di Casertana-Turris: tocca a Eugenio Scarpa di Collegno

Domenica alle 20:45 per la Turris ci sarà un altro derby da affrontare, stavolta contro la Casertana di mister di Vincenzo Cangelosi. Gli uomini di Bruno Caneo cercano il riscatto dopo la sconfitta della settimana scorsa contro il Giugliano per 0-1 ed è importante ritornare anche a fare punti, visto che la zona play-out per i corallini ora dista solo due punti. Dall’altra parte invece c’è una Casertana che ha appena chiuso un ciclo durato un mese in cui i falchetti hanno disputato undici partite. L’ultima sfida è quella di Cerignola dove gli uomini di Cangelosi sono usciti vittoriosi per 2-4. I rossoblù in classifica sono in piena zona play-off al settimo posto con diciassette punti insieme a Picerno e Crotone.

La designazione arbitrale di Casertana-Turris

Per la partita in programma domenica sera, il fischietto sarà affidato a Eugenio Scarpa di Collegno (TO). Gli assistenti saranno Ayoub El Filali di Alessandria e Nicola Morea di Molfetta. Quarto uomo Antonio Di Reda di Molfetta. Per il fischietto piemontese sarà la settima sfida della stagione. Nel girone C quest’anno ha diretto due sfide tra cui il derby campano della terza giornata tra Giugliano e Juve Stabia, mentre l’altra partita è stata Catania-Taranto alla settima giornata.

Per il fischietto di Collegno, sarà la prima volta che dirigerà una sfida della Turris, mentre per la Casertana sono due i precedenti e sono entrambi datati 2021, nelle sfide contro Bisceglie e Cavese finite con due vittorie dei falchetti e la media di 7 cartellini gialli sventolati e un cartellino rosso. In carriera sono 17 i confronti diretti nel Girone C con centocinque cartellini gialli alzati e nove espulsioni (due dirette). Il suo esordio in questo girone è invece datato 8 dicembre 2019 con il pareggio pirotecnico tra Rieti e Bisceglie per 2-2, dove sulla panchina dei padroni di casa sedeva l’attuale tecnico della Turris, Bruno Caneo.