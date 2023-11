Casertana-Turris, trasferta concessa solo ai possessori di fidelity card

Dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Giugliano, la Turris è pronta al prossimo derby in esterna contro la Casertana. La squadra di Caneo vuole dimenticare il brutto mese di ottobre che ha visto la squadra scendere dalla vetta fino ad arrivare a -2 dalla zona play-out. Perdendo ogni partita tranne quella di Potenza che è stata vinta a tempo scaduto per 2-3 grazie al gol di Maestrelli. I corallini per la sfida di domenica potranno contare sui propri tifosi, che però potranno raggiungere lo stadio di Caserta con alcune limitazioni che hanno destato critiche in quel di Torre del Greco e sui social.

La Turris avrà i suoi tifosi contro la Casertana, ma solo i possessori di fidelity card

Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito la Turris ha annunciato che i biglietti per la sfida contro la Casertana saranno acquistabili solo per i possessori di fidelity card. Ecco la nota: “La S.S. Turris Calcio rende noto che, per la gara di domenica Casertana-Turris con calcio d’inizio alle ore 20.45, i biglietti per il settore ospiti dello stadio Pinto potranno essere acquistati solo dai possessori della Fidelity Card Turris al prezzo di 15 euro (13 euro + 2 euro diritti di prevendita) presso la seguente rivendita autorizzata Kartizia Viaggi – Via Nazionale N° 660, Torre del Greco oltre che on line sul sito www.go2.it”.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*



“I residenti nella provincia di Napoli potranno acquistare solo i biglietti riservati al settore ospiti. La prevendita avrà termine alle ore 19 di sabato 4 novembre. Ricordiamo che i possessori delle fidelity card con il codice 059, devono obbligatoriamente sostituire le suddette tessere in quanto non valide. Coloro che hanno tale codice, dovranno inviare una mail all’indirizzo botteghino@turris1944.it allegando documento d’identità o patente (entrambi in formato fronte retro) indicando i rispettivi dati anagrafici: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e recapito telefonico”.