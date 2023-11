Una meravigliosa pista ciclabile a Torre del Greco: è quella che appare nel progetto intitolato Il Mare e la Montagna, presentato in esclusiva a Vesuvio Live da Carlo Esposito dell’Associazione Sviluppo Area Porto e Gerardo Borriello dell’Associazione Fondiaria Oasi Vesuvio. Un disegno ancora in fase progettuale ma che è stato accolto positivamente dal Comune guidato dal sindaco Luigi Mennella.

Pista ciclabile a Torre del Greco, tra mare e Vesuvio: il progetto

Un progetto preliminare, una idea di partenza messa su carta che getta le basi per poter realizzare nella città corallina una pista percorribile che possa unire i due elementi che, più di ogni altro, la caratterizzano: mare e Vesuvio.

Presentata al sindaco Luigi Mennella e al presidente del consiglio Gaetano Frulio dalle associazioni Area Porto di Torre del Greco e Fondiaria Oasi Vesuvio, l’idea progettuale è stata accolta favorevolmente dal primo cittadino che coinvolgerà gli assessori competenti per lo sviluppo e la realizzazione.

Nello specifico, si prevede l’individuazione di una serie di percorsi ciclabili e pedonali che, partendo dalla zona Porto, giungono alle varie porte individuate sul Vesuvio, con sentieri esistenti fino a raggiungere, attraverso il sentiero 4, il cratere. In questo modo l’accesso al Vesuvio sarà possibile direttamente da Torre del Greco, senza necessariamente passare per Ercolano.

“Stiamo lavorando per trovare dei percorsi che portano sul Vesuvio sia da un punto di vista ciclabile che pedonale. Dal mare sarebbe auspicabile un percorso dedicato per portare gli amanti del ciclismo e i turisti sul Vesuvio, attraverso Torre del Greco e non Ercolano e comuni limitrofi. Con questa idea abbiamo tirato giù dei percorsi, chiaramente da ottimizzare” – ha spiegato Esposito.

Il progetto prevede tre punti di accessi al Vesuvio direttamente dal centro torrese – via Fosso Bianco, via Monticelli e via Pisani – che si raccordano in un solo sentiero. L’idea contempla anche l’accesso al sentiero dalle strade principali della città e dai luoghi maggiormente frequentati dai turisti, come le stazioni.

Pur trattandosi di un rendering inziale, filo conduttore dell’intervento sarà l’implementazione di percorsi, percorribili in bici o a piedi, che direttamente dal porto, attraversando la Litoranea e i punti principali della città, possano condurre direttamente al Vesuvio, regalando scorci di una bellezza mozzafiato.