Il Comune di Torre del Greco punta (anche) sulla gastronomia per dare un impulso allo sviluppo del territorio. Il sindaco Luigi Mennella ha consegnato una targa a cinque tra chef stellati ed emergenti, un’iniziativa che, ponendo al centro la gastronomia, miri a sviluppare il territorio e a valorizzare il turismo.

Un premio agli chef stellati ed emergenti di Torre del Greco

È quella sulla quale lavoreranno l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e alcuni degli chef torresi che operano lontano dalla città. In tutto cinque quelli presenti: quattro che hanno avuto il piacere di essere insigniti del prestigioso riconoscimento della Stella Michelin e un quinto emergente e chiamato a guidare la cucina di un prestigioso hotel. L’occasione è stata data da un riconoscimento che il primo cittadino ha voluto conferire loro: si tratta di Armando Aristarco, chef del Caruso di Ravello; Salvatore Bianco, “comandante” dell’hotel Romeo; Michele Deleo, alla guida della cucina di Tenuta San Domenico; Vincenzo Guarino, executive chef de La Tavola Rossa; Savio Perna, del ristorante Li Galli.

Il nome della città in giro per il mondo

A margine della consegna delle targhe, il primo cittadino ha espresso “la profonda gratitudine personale e dell’amministrazione comunale per chi, con il proprio lavoro e la grande professionalità, riesce a portare il nome di Torre del Greco in giro per l’Italia ed il mondo. Questo è un momento per sottolineare come la nostra ristorazione sia conosciuta e apprezzata, tanto che molte nostre attività raccolgono una bella fetta di clientela lontano dalla città”.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

La previsione di una kermesse

Insieme agli chef, il sindaco ha stabilito un percorso che si concluderà con l’organizzazione di una kermesse che, partendo dalla gastronomia e dalle prerogative del territorio, miri a mettere al centro le peculiarità locali, coinvolgendo in primi settori altrettanto rinomati, a cominciare dalla lavorazione del corallo e del cammeo e le realtà del florovivaismo.