Festa del cuoco a Torre del Greco: i migliori chef d’Italia a Piazza Santa Croce

La Festa del Cuoco accende di colori e calore il centro di Torre del Greco: la manifestazione di oggi, 16 novembre, organizzata dall’Associazione Cuochi della città del corallo, con l’Unione Regionale Cuochi della Campania e la Federazione Italiana Cuochi ha attraversato via Diego Colamarino partendo dalla Villa Comunale “Vincenzo Ciaravolo” e arrivando a piazza Santa Croce.

Festa del Cuoco, i migliori chef a Torre del Greco

Un’iniziativa che ha portato in città i “geni” della cucina nella città del corallo: la Festa del Cuoco organizzata dall’Associazione Cuochi Torre del Greco ha preso il via questa mattina, 16 novembre, con il 1° Memorial “Aldo Guida” presso l’Istituto Pantaleo. I cuochi si sono poi ritrovati presso la Villa Comunale per dare il via al corteo che ha attraversato le vie del centro prima di giungere a piazza Santa Croce.

Una piazza che si è animata con la presenza di centinaia di toques blanches precedute dalla banda musicale tra la curiosità dei presenti. In Basilica, si è poi tenuta una Santa Messa con offertorio liturgico: durante la celebrazione è stata presentata l’immagine di San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi. I cuochi hanno partecipato alla liturgia attorno alla statua dell’Immacolata, esposta in parrocchia in attesa della processione dell’8 dicembre. Previsto per le 13.30 il pranzo di gala presso l’Hotel Poseidon, dove sarà presentato il libro “Napoli 365” di Amedeo Colella.

L’enogastronomia per il rilancio turistico

“Un altro importante momento per porre l’accento sull’eccellente tradizione gastronomica della nostra città“, sono le parole con le quali il sindaco Luigi Mennella ha commentato le immagini degli chef a passeggio in città. L’importanza dell’enogastronomia a Torre del Greco e delle eccellenze che dai piedi del Vesuvio hanno raggiunto grandi risultati nelle cucine di tutto il mondo era stato rimarcato anche con la premiazione di cinque importanti chef a Palazzo Baronale. Una gastronomia che punta ad essere volano economico e turistico, insieme alle altre peculiarità, per il rilancio nazionale della città di Torre del Greco.