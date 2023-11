Il sindaco Mennella a VL: “Alla Turris servono rinforzi. Sennò che mi impegno a fare per lo stadio?”

La Turris non riesce più ad uscire dalla crisi e dopo l’ennesima sconfitta sabato in quel di Catania si trova in piena zona play-out, a pari punti con la prima squadra (Sorrento) relegata agli spareggi salvezza a tredici punti. Una situazione sicuramente non facile in casa corallina, dove anche il nome di mister Bruno Caneo è stato messo in discussione da alcuni addetti ai lavori e tifosi. Non sono esclusi dalla critica però alcuni senatori della squadra che secondo molti stanno offrendo prestazioni al di sotto delle aspettative.

Le parole del sindaco Mennella a Vesuvio Live

In occasione del nostro consueto appuntamento con il sindaco Luigi Mennella in live dalla nostra pagina Facebook abbiamo parlato anche di Turris. Il primo cittadino di Torre del Greco come tanti tifosi rimane “positivo” e spera in una netta ripresa della squadra di Bruno Caneo nell’immediato. Ecco le sue parole: “Sono dispiaciuto. Quando posso accompagno la squadra cercando insieme al presidente di invogliare al meglio tutto il gruppo. Ma il calcio è anche questo, si vince e si perde, magari si deve rafforzare un po’ la squadra e poi incrociamo le dita. Io sono ottimista sotto questo aspetto. Sennò che mi impegno a fare per fare il campo? (Detto in modo scherzoso). Noi abbiamo una bella prospettiva per il futuro, quindi speriamo che si riprenda presto la squadra di mister Bruno Caneo”.

Turris che domenica alle 18:30 affronterà l’Audace Cerignola dell’ex Leonetti in una sfida che non si può sbagliare all’Americo Liguori. Il calendario poi prevede il derby contro l’Avellino al Partenio prima del doppio scontro diretto salvezza contro Brindisi e Monterosi. Per i corallini servono più punti possibili, partendo da domenica quando al Liguori si chiederà il massimo sforzo ai propri calciatori per non uscire ancora una volta a mani vuote, come sta succedendo fin troppo spesso nell’ultimo periodo.