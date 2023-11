Un nuovo parcheggio in Vesuviana potrebbe essere presto realtà: costerà 40 milioni

Un parcheggio a copertura della stazione Circumvesuviana di Torre del Greco: il progetto lanciato dal sindaco Luigi Mennella in campagna elettorale sta andando avanti ed il primo cittadino ne ha parlato negli studi di Vesuvio Live.

Parcheggio di interscambio per la Circumvesuviana di Torre del Greco

Ne aveva parlato con sicurezza prima di salire alla guida di Palazzo Baronale e nell’intervista di ieri, 20 novembre 2023, lo ha ribadito ai nostri microfoni: i binari della stazione della Circumvesuviana di Torre del Greco saranno coperti. La superficie ottenuta sarà utilizzata per realizzare un parcheggio: utile ad alleggerire il peso veicolare ed il traffico del centro cittadino, ma soprattutto a fungere da interscambio per chi intende utilizzare le linee EAV per i propri spostamenti.

Parte dello spazio recuperato sarà poi sfruttato per allargare il Viale Francesco Balzano: attualmente è una stradina che costeggia i binari della Circumvesuiana, paradossalmente a doppio senso visto che non ha sbocchi utilizzabili se non l’ancora più angusta via Tironcelli. Nonostante ciò, è utilizzata quotidianamente da migliaia di cittadini della zona che è densamente popolata. Una situazione di caos, ma anche di pericolo: la strada è talmente stretta che diventa rischioso anche passarci a piedi, un’auto ed un pedone insieme potrebbero transitarvi con difficoltà.

40 milioni dal PNRR: anche viale Balzano sarà allargato

Il sindaco Mennella ci ha mostrato l’interlocuzione avuta con Umberto De Gregorio, presidente ed amministratore delegato di EAV Srl, e ci ha mostrato la scheda informativa che anticipa il progetto denominato: “Rifunzionalizzazione della stazione di Torre del Greco – Copertura binari e realizzazione di un interscambio modale“. Una scheda progettuale che richiederà i necessari tempi per diventare cantiere, ma è già un passo avanti rispetto ad una “promessa elettorale”.

Anche perché pare che non manchi uno degli elementi necessari alla realizzazione dell’opera, ovvero i soldi: 40 milioni, che saranno finanziati con fondi PNRR nell’ambito di lavori da effettuarsi più in generale sulle linee della Circumvesuviana, oggi gestita proprio dall’EAV. “Il viale Francesco Balzano può diventare un problema di ordine pubblico” – ha aggiunto Mennella – “perché molto stretto e molto lungo, e se dovesse accadere qualche emergenza anche come via di fuga non è idonea“.