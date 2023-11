Le scuole di Torre del Greco tra le migliori d’Italia: sul podio degli istituti napoletani

Anche per l’anno 2023 la Fondazione Agnelli ha stilato la classifica di Eduscopio che incorona le migliori scuole superiori e licei d’Italia: tra quelle in provincia di Napoli, che hanno ottenuto i migliori punteggi sia per quanto riguarda il livello di preparazione che per gli sbocchi lavorativi offerti, alcune si trovano a Torre del Greco.

Migliori scuole d’Italia Eduscopio, c’è anche Torre del Greco

Tra i primi 20 licei classici di Napoli si inserisce l’istituto torrese Gaetano De Bottis con un punteggio del 66%, a pochi punti di distanza dal primo in classifica: il Convitto Vittorio Emanuele II di Napoli al vertice della lista con un punteggio massimo del 76%.

Torre del Greco raggiunge il podio napoletano con l’indirizzo linguistico: l’Alfred Nobel si piazza al terzo posto (dopo l’Ernesto Pascal di Pompei e il Tito Lucrezio Caro di Sarno) con un punteggio del 68%. Ottime valutazioni ottiene anche il liceo delle Scienze Umane Francesco Degni con il 45%.

L’indirizzo Tecnico-Economico vede l’ingresso nella classifica dell’Eugenio Pantaleo (43.5%) che conquista la medaglia di bronzo con l’indirizzo Tecnico-Tecnologico: si aggiudica, infatti, il terzo posto della classifica napoletana con il 44% dei voti.

Le migliori scuole di Napoli secondo Eduscopio per l’anno 2023

Quest’anno a guadagnarsi il il titolo di miglior liceo classico di Napoli è il Convitto Vittorio Emanuele II che batte sia il Sannazaro che l’Umberto I. Il primato nella categoria dei licei scientifici è del Mercalli che detiene il primo posto. Al secondo c’è il Giambattista Vico e al terzo ancora una volta il Convitto Vittorio Emanuele II. Tra i licei delle scienze umane, invece, primeggia il Galileo Galilei. Subito dopo ci sono il Pimentel Fonseca, il Comenio e l’Elsa Morante.

Per quanto riguarda gli istituti tecnici a “vincere” è l’istituto San Castrese di Calvizzano, con il 59% degli studenti che trovano subito lavoro, punteggio di poco superiore a quello del Copernico di Frattamaggiore. Al terzo e al quarto posto il Santa Maria di Portici e l’Eugenio Montale di Somma Vesuviana. Per l’indirizzo economico, ad ottenere eccellenti valutazioni (oltre il 49%) è il Sant’Agostino di Camposano, sul podio con il San Paolo di Sorrento e il Giovanni Leone di Pomigliano D’Arco.