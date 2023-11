IL DATO| I giovani d’oro della Turris: quanto hanno fruttato dopo sette giornate

Il cosiddetto ‘minutaggio under’ è stata la vera grande novità della Serie C nelle ultime stagioni. La Lega Pro infatti per aiutare la crescita dei calciatori ha voluto inserire un bonus per tutte quelle squadre che rispettando alcuni criteri vogliano dare lustro e immagine a tanti calciatori italiani. Nel corso degli anni tra i vari talenti foraggiati dalla federazione si annoverano i nomi di Baschirotto, Parisi, Lucca e Di Lorenzo su tutti.

Anche la Turris è stata sempre attenta a questa iniziativa (escludendo la stagione scorsa, quando fu l’ex tecnico Gaetano Fontana a chiedere alla società di poter utilizzare giocatori più esperti per raggiungere la salvezza), ottenendo sempre ottimi ricavi e lanciando tanti ragazzi. Possiamo sicuramente ricordare: Manzi, Tascone, Esempio e gli ultimi Cocetta, Cum e Nocerino.

La Turris anche quest’anno in prima linea in chiave minutaggio

Le regole del minutaggio di quest’anno sono molto chiare. Esso è basato sull’anno di nascita (si parte da un coefficiente di 0,80 per la classe 2001 ma con un massimo di due giocatori per partita, fino a 1,40 per la classe 2004 e seguenti). La quota risultante verrà ulteriormente rivalutata del 200% per i giovani calciatori provenienti dal settore giovanile. Per fare un esempio, 90 minuti di un giovane del 2001 valgono 72 (90 x 0,80) mentre 90 minuti di un giovane del 2004 valgono quasi il doppio (90 x 1,40 = 126) e se questo giovane proviene dal settore giovanile il quadruplo (90 x 1,40 + 200% = 252).

Secondo alcuni dati riportati dal portale novarasiamonoi.com aggiornati fino alla settima giornata, la Turris su sessanta squadre è seconda nella graduatoria generale con un ricavo di 91 mila euro, inferiore solo a quello dell’AlbinoLeffe che tocca i 92 mila euro. Nel girone C invece la Turris comanda, seguita del Benevento arrivato a 88 mila euro e dal Potenza a 77 mila euro. Sono invece cinque le squadre che sono ancora a zero con i ricavi e sono: Avellino, Casertana, Monterosi, Catania e Audace Cerignola.