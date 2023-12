Avellino-Turris, al via la prevendita: settore ospiti a 14 euro

Domenica alle 20:45 al Partenio ci sarà il derby tra Avellino e Turris. Partita che negli ultimi anni ha sempre regalato belle sfide e colpi di scena. Ed anche unico derby che negli ultimi anni non ha subito variazioni sul tema trasferta, permettendo quasi sempre ai tifosi ospiti di poter raggiungere il campo senza limitazioni di numero. La Turris è chiamata a fare punti per mantenersi in scia di Sorrento e Virtus Francavilla che hanno fatto bottino pieno settimana scorsa. All’Avellino invece il compito di vincere per rialzarsi dopo la sconfitta di Picerno e continuare la sua corsa alla capolista Juve Stabia.

Avellino-Turris, al via la prevendita per i tifosi corallini

Questo è il comunicato in merito alla vendita dei biglietti nel settore ospite pubblicato dai corallini sui propri profili social: “La S.S. Turris Calcio comunica che sono in vendita i biglietti per il Settore Ospiti della gara Avellino-Turris in programma domenica 3 dicembre alle ore 20.45. Sarà possibile acquistare il biglietto, al prezzo di euro 12 + diritti di prevendita, sia online (https://www.boxol.it/it/event/avellino-vs-turris/494685) che presso il rivenditore autorizzato “Kartizia Viaggi” in Via Nazionale 660 a Torre del Greco. I residenti nella provincia di Napoli potranno solo ed esclusivamente acquistare il tagliando riservato al Settore Ospiti dello stadio Partenio-Adriano Lombardi. La vendita per altri settori è pertanto vietata. La prevendita cesserà sabato 2 dicembre alle ore 19”.

Oltre ciò per ragioni di sicurezza ed evitare possibili scontri, è stato reso noto il percorso che dovranno prendere i tifosi corallini per lo stadio dopo essere usciti ad Avellino Est. Ecco la comunicazione ufficiale: “Il percorso obbligatorio per tutti i tifosi della Turris che si recheranno nel Settore Ospiti dello stadio Partenio-Adriano Lombardi è il seguente: Autostrada A16- uscita Avellino Est – innesto variante SS.7 bis-Nucleo Industriale- Via Santorelli-Strada Bonatti/Don Giovanni Festa – S.C. Cappuccini – Via Annarumma- Settore Ospiti”.