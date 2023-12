Avellino-Turris, le probabili formazioni: Dubbio Giannone, Maniero dal primo

Stasera alle 20:45 andrà in scena il derby campano tra Avellino e Turris. Le due squadre arrivano da due momenti abbastanza simili con l’obbligo di vincere per smuovere le proprie classifiche. Per i padroni di casa servono i tre punti per continuare la rincorsa alla Juve Stabia in testa (impegnata oggi contro il Benevento). Dall’altra parte invece la Turris che domenica scorsa è tornata a fare punti dopo un periodo nero e arriva stasera con l’obbligo di fare risultato per non perdere ulteriore contatto con la zona salvezza presidiata da Virtus Francavilla e Sorrento che nell’ultima giornata hanno scavato un piccolo solco.

Le probabili formazioni di Avellino-Turris

Partiamo dai padroni di casa che tornano al 3-5-2. Cancellotti rientra nel terzetto difensivo, Ricciardi e Falbo confermati sulle fasce con in mezzo il terzetto composto da Varela, Armellino e Palmiero. In avanti Gori non è al 100% e dunque spazio alla coppia formata da Marconi e Patierno

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Benedetti; Ricciardi, Lores Varela, Palmiero, Armellino, Falbo; Marconi, Patierno.

La Turris vive dei suoi classici dubbi, in porta Fasolino è sicuro, nel trio di difesa Maestrelli, Cocetta e Burgio si giocano due maglie con Esempio unica certezza in questo momento. A centrocampo tutto confermato con Cum, Scaccabarozzi, Franco e Contessa. In avanti torna Maniero dal primo minuto che vuole siglare il più classico del gol dell’ex per sbloccarsi. Il centravanti sarà affiancato da Nocerino e uno tra De Felice e Giannone, con il secondo leggermente avanti, ma il ballottaggio è vivissimo.

TURRIS (3-4-3): Fasolino, Cocetta, Esempio, Burgio; Cum, Scaccabarozzi, Franco, Contessa; Giannone, Maniero, Nocerino.