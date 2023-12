Frascatore dopo Avellino-Turris: “Mi ritengo un leader della squadra. Oggi buona partita”

La Turris strappa un buon punto al Partenio contro l’Avellino. I corallini si difendono in modo ordinato e cercano di sfruttare le azioni avute in zona gol. Al termine della sfida ai microfoni della stampa si è presentato Paolo Frascatore. Il difensore dopo qualche panchina è tornato tra i titolari ed ha giocato una partita di ottima intensità chiudendo bene sul versante destro ogni attacco dei padroni di casa.

Le parole di Frascatore dopo Avellino-Turris

Il difensore ex Pescara apre la conferenza parlando della sfida contro l’Avellino, spiegando il suo punto di vista sul pareggio finale: “Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto l’atteggiamento giusto contro una squadra forte che lotta per vincere. Arriviamo da un momento non facile e non era scontato fare una partita del genere, abbiamo giocato con coraggio fiducia e aldilà del punto questa partita ci porterà a guardare avanti con l’auspicio di continuare così. Il primo tempo abbiamo alzato bene il ritmo giocando uomo su uomo, cercando di attaccare quando potevamo. Nella ripresa anche abbiamo giocato bene ma nel finale è normale chiudersi dietro visto il momento che abbiamo passato e la forza del nostro avversario e siamo riusciti a portare un buon punto a casa”.

Un momento sicuramente non facile per Frascatore che da titolare era finito in panchina più volte nell’ultimo periodo. Ecco le sue parole in merito: “Ho giocato meno perché il mister ha fatto scelte poi abbiamo tanti giocatori. Il mio atteggiamento non cambia, rimango me stesso, ho imparato di agire così. Io mi alleno sempre al massimo poi quando vengo chiamato in causa cerco di fare il massimo come mi hanno insegnato. Ovviamente spero di essere utilizzato il più possibile perché mi ritengo un leader di questa squadra ma rispetto le scelte del tecnico”.