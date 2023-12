Gli highlights di Avellino-Turris: i corallini reggono al Partenio

Finisce 0-0 la partita del Partenio tra Avellino e Turris. Il derby campano della sedicesima giornata premia la buona organizzazione difensiva della Turris di Bruno Caneo che con un ottimo Fasolino è riuscita a strappare un punto importante in chiave morale, dando continuità al pareggio ottenuto una settimana prima contro l’Audace Cerignola. In classifica i corallini rimangono in diciassettesima posizione a -1 dalla zona salvezza (il Sorrento però sarò impegnato stasera in quel di Latina). L’Avellino invece perde ancora dall’imbattibile Juve Stabia che vola a 35 punti in classifica dopo la vittoria nel big match contro il Benevento per 1-0.

Gli highlights di Avellino-Turris

La sfida del Partenio si chiude senza gol. I corallini sono i primi a sfiorare il gol con De Felice che di testa colpisce la traversa nei primissimi minuti della sfida. Poi inizia l’Avellino a spingere, prima con Marconi che fallisce da porta vuota a pochi passi. A metà primo tempo l’occasione arriva anche sulla testa di Patierno che però mette fuori da buona posizione. Nella ripresa è ancora De Felice che prova a sorprendere Ghidotti, ma stavolta è l’estremo difensore a rispondere presente impedendo il gol all’attaccante. I padroni di casa salgono in cattedra e iniziano ad assediare la metà campo corallina con Fasolino che chiude bene su ogni tiro dei lupi e blindando il pareggio con l’ottima parata su Moulé nel finale.