“Uà, me pare ‘a Mmaculata”: cosa significa il famoso detto torrese sull’8 dicembre

A Torre del Greco, i cittadini sono soliti pronunciare un detto per indicare una situazione particolarmente caotica che si rifà alla tradizionale processione dell’Immacolata dell’8 dicembre: “uà, me pare ‘a Mmaculata”, un’espressione tipicamente torrese che, legandosi all’evento più importante dell’anno, nasconde un significato ben preciso.

8 dicembre, pare ‘a Mmaculata: il detto torrese sull’Immacolata

Ogni anno, nel giorno dell’Immacolata, a Torre del Greco esplode la grande festa dedicata alla Vergine Maria che, proprio l’8 dicembre, viene trasportata in spalla su un grande Carro trionfale per le vie della città. Un momento particolarmente sentito dalla popolazione che segue con profonda commozione l’uscita della prodigiosa statua dalla Basilica di Santa Croce per poi mettersi in marcia per la sacra processione.

È in questo giorno dell’anno che fiumi di persone si riversano per le strade della città, tanto da rendere difficoltoso il passaggio. Una grande “marea bianca”, come il colore del camice dei portatori, che si snoda lungo il centro di Torre del Greco tra canti, momenti di preghiera e inni a Maria.

L’8 dicembre è sicuramente il giorno più caotico in assoluto per la città corallina, con famiglie, giovani e bambini disseminati in ogni parte del territorio torrese.Ed è per questo motivo che i cittadini torresi quando si trovano in luoghi particolarmente affollati o intendono descrivere situazioni di estremo caos tendono a pronunciare queste parole: “Uà, me pare ‘a Mmaculata”.

Nei più svariati luoghi dove si aggregano gruppi di persone più o meno grandi, dunque, in presenza di un torrese non sarà insolito sentir pronunciare questo detto che si lega all’importante celebrazione che ogni anno scalda il cuore del popolo corallino.

Festa dell’Immacolata 2023; la processione in diretta su Vesuviolive.it

Anche per il 2023 Vesuviolive.it ha seguito con video e dirette l’intera celebrazione dell’8 dicembre: dalla Girata del Carro, alla notte della vigilia fino alla messa dei portatori culminata con l’uscita del Carro trionfale e l’inizio della grande processione.

