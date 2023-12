Incendio a Torre del Greco, a fuoco un’auto: si sospetta un incendio doloso

Attimi di panico nella serata di ieri a Torre del Greco dove si è verificato un incendio, probabilmente doloso: a prendere fuoco è stata un’auto che si trovava parcheggiata all’interno di un parco condominiale situato nella zona di Santa Maria La Bruna.

Incendio a Torre del Greco: auto a fuoco in un parco

Come reso noto dall’Ansa, l’auto interessata dal rogo sarebbe intestata ad una donna, già nota alle forze dell’ordine per qualche precedente. All’interno del veicolo non c’era nessuno ma sono state rinvenute alcune carte incendiate, dunque rese indecifrabili.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che tempestivamente sono riusciti a domare le fiamme. Per fortuna, nonostante il grande spavento dei residenti inizialmente allarmati per la situazione, non si segnalano danni ad ulteriori veicoli o edifici se non l’auto in questione. Non si registrano, inoltre, feriti: nessuno, dunque, sarebbe rimasto coinvolto nel rogo.

Il caso ora è nelle mani del commissariato di Polizia che svolgerà le dovute indagini per ricostruire la dinamica della vicenda, risalendo al movente e agli eventuali responsabili dell’incendio. Al momento la pista più accreditata è quella dell’incendio doloso, dunque di un rogo appiccato intenzionalmente da un soggetto o un gruppo di persone, non ancora identificate. Si tratta, tuttavia, di una ipotesi iniziale che andrà convalidata da opportune prove.