Torre del Greco, targa per i 50 anni di attività ad Mast’Aniello Borriello

Aniello Borriello di Borriello Service ha ricevuto dal sindaco Luigi Mennella una targa commemorativa per i 50 anni di attività. Punto di riferimento tra i meccanici torresi, Aniello Borriello è considerato dai suoi concittadini non soltanto un esempio di professionalità, ma soprattutto di onestà e serietà.

Targa per i 50 anni di attività ad Aniello Borriello

Il primo cittadino di Torre del Greco si è recato di persona presso l’Officina Borriello Service che si trova in Viale Europa, per consegnare l’importante riconoscimento al fondatore Aniello Borriello, il quale dopo 5 decenni di attività è ormai noto con l’appellativo di Mast’Aniello.

Aniello Borriello lavora come meccanico da ben più di 50 anni

Aniello Borriello in realtà lavora come meccanico da ben prima di aprire la sua officina, essendo stato un ragazzo apprendista nelle botteghe migliori dell’epoca, riuscendo non solo ad apprendere, ma anche ad aggiungere quella competenza che poi avrebbe decretato l’incredibile successo del suo percorso personale. Una passione che ancora oggi continua a vivere immutata: sui profili social, infatti, sono diverse le foto in cui si vede Mast’Aniello sporcarsi le mani tra i motori, delle auto più moderne così come quelle d’epoca che continuano a marciare in modo egregio grazie ai suoi interventi.

