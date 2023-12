Natale 2023 a Torre del Greco, tra concerti gratis e show in strada: il programma

Dopo l’apertura del villaggio di Natale allestito all’interno della villa comunale di corso Vittorio Emanuele, a partire dal prossimo weekend la magia delle feste inonderà Torre del Greco con il lancio di un doppio programma di eventi. Nel fine settimana prenderà il via la rassegna Natale a Torre, promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e coordinata dall’ufficio cultura diretto dal dirigente Gennaro Russo. Tutti gli spettacoli e le iniziative previste sono gratis.

Natale a Torre del Greco, tanti concerti ed eventi: il programma

Si susseguiranno 14 spettacoli musicali e teatrali, 7 concerti sacri organizzati all’interno delle chiese del territorio, 3 fine settimana dedicati ai laboratori per bambini e 7 giorni di animazione lungo le strade del centro cittadino con artisti di strada e trampolieri.

Tanti i concerti che prenderanno vita proprio all’interno della villa comunale, tutti ad accesso libero e con inizio alle ore 20: si parte il 15 dicembre con Io canto all’amore di Pepito Sax mentre il 16 dicembre sarà la volta di Concerto Natalizio a cura di Le Armonie. Il 18 ci sarà Nick Lupetti con Anni 80 Napoli e dintorni, il 21 Ear Buzz con Ear Buzz Live, il 22 Thayla Orefice con Incanti di Voce e il 23 Elvis and Friends con Rock and Rolls Tribute.

A chiudere la rassegna di spettacoli organizzati in villa saranno l’associazione Domina con Incantesimo di Natale – Favole in Villa (sabato 30 dicembre alle 10) e la Swingin’ Cafè Society con Christmas in Swing (sabato 30 dicembre alle 20).

Sempre nell’ambito della rassegna sono previsti 4 appuntamenti al cineteatro Corallo di corso Vittorio Emanuele: martedì 19 dicembre (ore 20) il Centro Danza Alba Buonandi presenterà La Cantata dei Pastori; mercoledì 27 dicembre (ore 20.30) toccherà al Divino Jazz Festival con Fabrizio Bosso Quartet special guest Nico Gori; giovedì 28 dicembre (ore 20) Luciano e Massimo Salvetti con Lina Nappo saliranno sul palco con Chi è di scena? Il varietà!; sabato 30 dicembre (ore 20) La Bazzarra presenterà Vesuvio Nativitas Mundi. Anche in questo caso l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Attesissimo anche il cartellone Aria di Festa con 7 concerti di musica sacra che avranno luogo all’interno delle chiese del territorio: venerdì 15 dicembre l’associazione culturale Magma presenta Xmas in the world nella chiesa Madonna delle Grazie; mercoledì 20 dicembre a Santa Croce ci sarà il Concerto di Natale dell’associazione musicale Jubilate Deo; giovedì 21 dicembre nella chiesa del Carmine andrà in scena A nuvena con Sebastiano Somma della Flock Produzioni; venerdì 22 dicembre L’orchestra Artemus presenterà il suo Concerto di Natale alla chiesa del Buon Consiglio; martedì 26 dicembre a Santa Croce andrà in scena Com’è bello quel bambino a cura della ProLoco di Torre del Greco; venerdì 29 dicembre (ore 20) sempre a Santa Croce il Concerto di Natale dell’orchestra sinfonica Pavlodar.

Non mancheranno show acrobatici ed attività di intrattenimento soprattutto per i più piccoli. A Villa Macrina nelle mattinate di sabato e domenica degli ultimi tre weekend di dicembre saranno organizzati giochi e laboratori gratuiti per i bambini. Tutti i fine settimana, inoltre, ci saranno gli artisti di strada e i trampolieri lungo le strade del centro cittadino.