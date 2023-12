L’ex Pasquale Padalino: “La Turris si è smarrita, bisogna trovare la soluzione al problema”

L’attuale momento della Turris rimane molto complesso nonostante i tre pareggi nelle ultime tre partite che hanno dato un po’ di ossigeno ad una situazione complicata che non porta vittorie da metà ottobre. Sulla questione corallina di recente ai microfoni di TuttoC.com ha parlato l’ex tecnico della Turris, Pasquale Padalino. Il nativo di Foggia è stato a Torre del Greco per un paio di mesi nella scorsa stagione, prendendo il posto di Max Canzi una settimana prima dell’inizio di campionato, per poi dare le dimissioni il seguente 25 ottobre, dopo il ko contro il Crotone.

Le parole di Pasquale Padalino sul momento della Turris

L’ex tecnico dei corallini ha analizzato in generale il girone C, facendo un focus sulla squadra di Torre del Greco. Proprio lui che è probabilmente uno dei maggiori rimpianti della scorsa stagione: arrivato al fotofinish del mercato estivo iniziò nel miglior modo possibile il campionato riuscendo anche a vincere a Castellammare di Stabia nel derby più sentito dalla tifoseria. Andò via due mesi dopo, al termine di una settimana intensa iniziata con la sconfitta di Potenza (che destò tantissime polemiche) e chiusa con il ko contro il Crotone.

“Dopo una buona partenza si sono smarriti. Devono ritrovare le cause e le risoluzioni dei problemi guardandosi all’interno a 360 gradi e senza scoraggiarsi perché la stagione è ancora lunga” – ha detto passando in rassegna il periodo attuale vissuto dalla squadra corallina.

Corallini dunque chiamati a rispondere già da domenica con lo scontro diretto contro il Monterosi per poi chiudere il 2023 in casa il prossimo 22 dicembre contro il Brindisi. Un doppio confronto che ha il sapore di scontro diretto, dove passi falsi non sono concessi visto il buon momento delle altre squadre che lottano per la salvezza.