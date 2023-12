Turris, Caneo squalificato: salterà il Brindisi. Multato anche Primicile

Caneo squalificato per Turris-Brindisi – Foto Salvatore Varo

Venerdì 22 dicembre alle 18:30 ci sarà l’ultima sfida del 2023 per la Turris che ospita il Brindisi in una gara delicatissima in chiave salvezza. I corallini infatti con una vittoria potrebbero rialzare la testa e rilanciarsi fuori dalla zona play-out. In caso di sconfitta invece si ritroverebbero a pari punti proprio con i pugliesi. Una sfida ad altissima intensità che però non avrà uno dei suoi protagonisti, Bruno Caneo. Il tecnico dei campani infatti non sarà in panchina a causa di una squalifica rimediata dopo il rosso diretto ricevuto contro il Monterosi domenica scorsa.

Caneo squalificato per un turno, anche Primicile multato per la Turris

Questo è quanto segnalato dal Giudice Sportivo nel comunicato pubblicato ieri dalla Lega Pro: “CANEO BRUNO (TURRIS) A) per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del Quarto Ufficiale in quanto, usciva dall’area tecnica e pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa per contestarne l’operato; B) per avere reiterato tale condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, mentre rientrava negli spogliatoi, proferiva frasi ingiuriose e irriguardose nei loro confronti; C) per avere continuato ad impartire disposizioni tecniche dopo essere stato espulso ed essersi posizionato in Tribuna. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.)”.

A sorpresa c’è anche una multa di 500 euro per il direttore sportivo Rosario Primicile, reo di aver passato delle comunicazioni dettate dal tecnico sardo in tribuna verso il secondo Lorenzo Salvatore: “PRIMICILE ROSARIO (TURRIS) per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, forniva indicazioni tecniche all’Allenatore SALVATORE LORENZO comunicategli dall’Allenatore squalificato CANEO BRUNO, così concorrendo nella violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 21, comma 9, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed.)”.