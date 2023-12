Daniele Franco dopo Turris-Brindisi: “Abbiamo dimostrato di essere vivi”

Daniele Franco dopo Turris-Brindisi – Foto Salvatore Varo

La Turris torna a vincere dopo oltre due mesi e nell’ultima partita prima della sosta batte il Brindisi per 3-1. Mattatore di serata un super Riccardo Maniero che metto lo zampino in tutti i gol trascinando i suoi al successo. Uno dei migliori in campo insieme all’attaccante è pero Daniele Franco. Il centrocampista corallino anche oggi ha dato saggio a tutte le sue splendide qualità palla a piede, dominando in mediana. Nel post partita è proprio il centrocampista a fermarsi ai microfoni della stampa per commentare il successo.

Le parole di Daniele Franco dopo Turris-Brindisi

Il centrocampista apre così la conferenza in sala stampa: “Siamo entrati in campo determinati per portare a casa i tre punti perché sapevamo che era una partita importante in quanto uno scontro salvezza. Nella ripresa, la paura di una reazione del Brindisi ci ha fatto abbassare un po’, però abbiamo ampiamente meritato. Abbiamo dimostrato anche oggi, così come in altre occasioni, che ci siamo, che siamo vivi. Anche in altre partite avremmo meritato qualcosa di diverso, poi ci sono gli episodi che nel calcio la fanno da padrone, quindi oggi ci è girato bene, altre volte no. Oggi, però, si è visto da subito, fin da quando siamo entrati in campo con quella cattiveria e quella determinazione, che volevamo portare a casa la vittoria”.

Il punto di vista del centrocampista sulla classifica che diventa sempre più corta: “Con questi tre punti prendiamo una boccata d’ossigeno. Dobbiamo continuare con questa determinazione perché il campionato è duro e sappiamo anche che il girone di ritorno è un altro campionato rispetto al girone d’andata”.

Sul mercato non si sbilancia: “Chi vive di questo sport sa che questo è un periodo in cui le voci iniziano a girare, dove ci sono i contenti e gli scontenti, dove anche la società fa le proprie valutazioni. Però l’extracampo non ci ha mai interessato perché, vista la posizione in classifica, ci siamo concentrati solo sul campo ed oggi si è visto”.