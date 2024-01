Turris, il sogno Tascone è vivo: i corallini ci provano per il ritorno del centrocampista

La Turris continua a muoversi sul mercato e dopo aver acquistato Richard Marcone e Giuseppe Nicolao (ufficialità arrivata poche ore fa), i corallini vogliono puntellare anche il centrocampo, soprattutto dopo le voci di un addio di Antonio Matera (sulle sue tracce il Latina). Secondo le ultime arrivate la dirigenza della squadra di Torre del Greco ha messo nel suo mirino il centrocampista Simone Tascone, nonostante il forte interesse anche del Monopoli che si è messo in anticipo, la Turris nelle ultime ore si è mossa con maggiore insistenza con l’Entella per riportare il calciatore in Campania.

Turris-Tascone atto secondo? Le ultime

Simone Tascone arrivato in maglia corallina nell’estate del 2020 ha giocato due stagioni con la Turris, tra cui la seconda in cui si è consacrato al fianco di Daniele Franco nel centrocampo corallino sotto i consigli e la supervisione di Bruno Caneo che ha sempre dimostrato ammirazione per il calciatore. Ragion per cui il calciatore era stato cercato con insistenza anche quest’estate quando il tecnico sardo chiedeva un centrocampista che potesse ricoprire entrambe le fasi. Il ritorno sembrava vicino finché l’allora tecnico Gennaro Volpe non impedì la cessione, chiudendo ogni chance di ritorno.

A distanza di sei mesi però l’Entella ha cambiato guida tecnica e Tascone non è pienamente nei piani di Fabio Gallo che lascerebbe andare il calciatore in caso di offerta. Motivo per cui la Turris è ritornato sulle sue tracce. Come raccontato lunedì scorso durante la sedicesima puntata di Turris Live, il Monopoli mosso in anticipo sul calciatore è riuscito a strappare il primo si. Ma i corallini adesso ci pensano seriamente e l’affare è più di una semplice suggestione. La volontà è quella di riportare Simone Tascone a Torre del Greco. Nei prossimi giorni si saprà sicuramente qualcosa in più.